Его рецепт предполагает, что вы дважды готовите рис.

Шеф-повар Джейми Оливер поделился гарантированным кулинарным трюком рассыпчатого риса. Его рецепт очень прост и занимает всего восемь минут.

Как сообщал Express, хотя обычно люди часто употребляют рис, правильно приготовить его бывает сложно. На это даже иногда влияет качество самих злаков.

Чтобы приготовить рис по рецепту Оливера, сначала вскипятите в большой кастрюле подсоленную воду. В это время промойте рис, пока вода от него не станет прозрачной. Это нужно, чтобы избавиться от лишнего крахмала, который способствует слипанию зерен.

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Далее надо в течение пяти минут варить рис, слить воду и накрыть фольгой. После этого надо снова добавить немного воды, вскипятить, несколько минут поварить и оставить пропариться. Как будет готово, можно заправить специями.

Еще проще будет, если приготовить рис в микроволновой печи. Для этого надо поместить рис с бульоном в микроволновку и выбрать подходящую программу.

Другие советы Джейми Оливера

Ранее он рассказывал, как приготовить пасту карбонара за 15 минут, а также кисло-сладкую курицу.

Кроме того, Джейми Оливер поделился рецептом омлет для идеального завтрака в дороге.

Приготовить вкусный рыбный пирог можно всего за 30 минут. Рецепт от Джейми Оливера содержит только пять ингредиентов, которые можно купить в супермаркете.

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