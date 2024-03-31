Он рассказал, что уже сейчас делает, чтобы прожить еще 70 лет.

Профессор геронтологии и директор Института долголетия в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лого, которому сейчас около 50 лет, планирует дожить по крайней мере до 120 лет.

Как пишет abc news, автор книги "Диеты долголетия" рассказал в эфире шоу "Доброе утро Америка", что одержим вопросом долголетия еще с 18 лет. Тогда он изучал гены, а сейчас считает, что ключом к его цели является питание.

"Я всегда рекомендую 12 часов голодания и 12 часов питания, скажем, с 8 утра до 8 вечера, это очень важно", - сказал Лонго, отметив, что 12 часов отсутствия пищи является самым безопасным подходом к голоданию.

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Согласно исследованиям, периодическое голодание может помочь снизить уровень холестерина, инсулина в крови, привести к некоторой потере веса и уменьшить маркеры воспаления. Однако ученые еще в 2015 году доказали, что диета, имитирующая голодание, снижает маркеры и риски старения у мышей.

Исследования показывают, что избегание ультраобработанных продуктов, сохранение активности и соблюдение разнообразной сбалансированной диеты помогают предотвратить заболевания в долгосрочной перспективе и таким образом предотвратить вероятность преждевременной смерти.

Например, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, болезнь сердца является первой причиной преждевременной смерти.

"Как уменьшить эти риски? Вы избегаете ультраобработанных продуктов, вы остаетесь активными, вы придерживаетесь сбалансированной диеты, избегаете чрезмерного количества добавленного сахара и, самое главное, получаете надлежащее количество сна. Это ключевые способы, которые, как мы знаем, проверенные и верные, чтобы жить здоровее и жить дольше", - говорит доктор Дариен Саттон, соавтор ABC Medical.

В то же время профессор Лонго рассказал, что среди прочего придерживается модифицированной версии средиземноморской диеты, которая связана с большей продолжительностью жизни. Она богата сложными углеводами, хорошими жирами и нежирными белками.

"Это должна быть богатая овощами диета, в которой большинство белков поступает из растительных источников. И должна быть смесь... следовательно, бобовые должны сопровождаться орехами и семенами... и цельнозерновые каши, это те, которые являются идеальными", - добавил ученый.

Он также предлагает ограничить употребление рыбы с высоким содержанием ртути, например рыба-меч и тунец, и сосредоточиться на мелкой рыбе. Полезнее чередовать различные виды морепродуктов.

Другие советы по долголетию

Как рассказывал УНИАН, 103-летняя супербабушка с Ямайки назвала фрукт, который является ее секретом долголетия.

Известно, что итальянский остров Сардиния входит в одну из пяти так называемых "голубых зон" мира - это места, в которых большое количество жителей доживает до 100 лет и более. Они раскрыли, как живут и что едят.

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