Речь идет о соединении тригонеллин.

Ученые обнаружили, что содержащаяся в кофе молекула способствует улучшению здоровья и функционирования мышц, особенно в отношении состояния, известного как саркопения. Она проявляется постепенным ослаблением мышц из-за клеточных изменений, связанных со старением.

И это дополняет длинный список потенциальных преимуществ для здоровья, связанных с одним из самых популярных напитков в мире, пишет Forbes

Речь идет о соединении тригонеллин (молекула, называемая алкалоидом), которое содержится в кофе в больших количествах.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism, изучались уровни тригонеллина в крови нескольких видов животных и было обнаружено, что высокие уровни положительно коррелируют с мышечной силой. И наоборот, низкие уровни коррелировали с саркопенией, которая представляет собой возрастную потерю объема и силы скелетных мышц.

"Мы были рады обнаружить в ходе совместных исследований, что естественная молекула из пищи взаимодействует с клеточными признаками старения Преимущества тригонеллина в отношении клеточного метаболизма и здоровья мышц во время старения открывают многообещающие возможности его практического применения", - сказал один из руководителей исследования Джером Файги из Швейцарии.

Работу возглавляли исследователи из Швейцарии и Сингапура, но в ней также участвовали исследователи из других стран, включая США, Великобританию, Финляндию, Иран и Австралию.

Отмечается, что кофе связан с несколькими потенциальными преимуществами для здоровья, включая улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. В больших количествах кофеин может иметь ряд негативных последствий, включая бессонницу, беспокойство, головные боли и беспокойство. Потому его следует употреблять в умеренных количествах.

Напомним, ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим сном, если вы перестанете пить кофе.

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