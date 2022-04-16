Жена подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко продолжает марафон видеообращений к мировым лидерам с просьбой посодействовать освобождению ее мужа.
Очередное обращение Марченко адресовала наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду.
В обращении Марченко с покрытой головой умоляет принца поспособствовать обмену ее мужа, которого она называет "лидером украинской оппозиции", на двух морпехов-британцев, которые попали в российский плен в Мариуполе.
До этого Марченко записала серию видеообращений. Сначала она просила "спасти" Медведчука из "плена СБУ" президента Владимира Зеленского. Потом она обратилась к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Затем Марченко просила посодействовать обмену родственников двух пленных морпехов-британцев.
На этом жена опального нардепа не остановилась и "добралась" до саудовского принца. В сети реагируют на ролики Марченко с юмором, фантазируя, кто станет ее "следующей жертвой". УНИАН собрал самые интересные реакции.
Как сообщал УНИАН, Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.
12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.
В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.
27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
12 апреля Медведчука задержали. Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву.