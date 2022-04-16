Жена Медведчука не оставляет попыток обменять своего мужа на кого-то из пленных.

Жена подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко продолжает марафон видеообращений к мировым лидерам с просьбой посодействовать освобождению ее мужа.

Очередное обращение Марченко адресовала наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду.

В обращении Марченко с покрытой головой умоляет принца поспособствовать обмену ее мужа, которого она называет "лидером украинской оппозиции", на двух морпехов-британцев, которые попали в российский плен в Мариуполе.

До этого Марченко записала серию видеообращений. Сначала она просила "спасти" Медведчука из "плена СБУ" президента Владимира Зеленского. Потом она обратилась к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Затем Марченко просила посодействовать обмену родственников двух пленных морпехов-британцев.

На этом жена опального нардепа не остановилась и "добралась" до саудовского принца. В сети реагируют на ролики Марченко с юмором, фантазируя, кто станет ее "следующей жертвой". УНИАН собрал самые интересные реакции.