Чтобы приготовить идеальную курицу, потребуется всего полтора часа.

Есть много рецептов приготовления мяса на ужин. Тем не менее, курица в духовке долгое время остается классическим и доступным вариантом, который очень популярен.

Звездный шеф Джейми Оливер поделился с Ехргеѕѕ своим надежным рецептом жареной курицы, который каждый раз дает гарантированный результат в виде сочного мяса и хрустящей корочки.

Для приготовления понадобится:

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курица - 1,6 кг;

лук - 2 шт.;

морковь - 2 шт.;

сельдерей - 2 палочки;

чеснок - один зубчик;

лимон;

оливковое масло;

розмарин.

Курицу надо достать за 30 минут до приготовления. Овощи надо помыть и мелко нарезать. Противень смазываем растительным маслом и перекладываем овощи туда.

Сбрызните курицу маслом и хорошо приправьте солью и черным перцем, прежде чем положить ее на овощи. Проколите лимон кончиком острого ножа и положите внутрь курицы вместе с травами.

Готовить надо в разогретой до 200 градусов духовке в течение 1 часа 20 минуты.

При желании можно добавить картофель на противень на последние 45 минут приготовления курицы. Когда мясо будет готово, достаньте противень из духовки и переложите курицу на доску, чтобы она отдыхала, 15 минут. Далее разрежьте ее на кусочки и подавайте к столу.

Другие рецепты Джейми Оливера

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