Есть много рецептов приготовления мяса на ужин. Тем не менее, курица в духовке долгое время остается классическим и доступным вариантом, который очень популярен.
Звездный шеф Джейми Оливер поделился с Ехргеѕѕ своим надежным рецептом жареной курицы, который каждый раз дает гарантированный результат в виде сочного мяса и хрустящей корочки.
Для приготовления понадобится:
- курица - 1,6 кг;
- лук - 2 шт.;
- морковь - 2 шт.;
- сельдерей - 2 палочки;
- чеснок - один зубчик;
- лимон;
- оливковое масло;
- розмарин.
Курицу надо достать за 30 минут до приготовления. Овощи надо помыть и мелко нарезать. Противень смазываем растительным маслом и перекладываем овощи туда.
Сбрызните курицу маслом и хорошо приправьте солью и черным перцем, прежде чем положить ее на овощи. Проколите лимон кончиком острого ножа и положите внутрь курицы вместе с травами.
Готовить надо в разогретой до 200 градусов духовке в течение 1 часа 20 минуты.
При желании можно добавить картофель на противень на последние 45 минут приготовления курицы. Когда мясо будет готово, достаньте противень из духовки и переложите курицу на доску, чтобы она отдыхала, 15 минут. Далее разрежьте ее на кусочки и подавайте к столу.
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