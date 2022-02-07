58-летний Василий Шевчук уже стал звездой своего района, а теперь поехал на Киевщину.

Экстремал из города Хоростков на Тернопольщине решился преодолеть марафонскую дистанцию в 42 километра. Мужчина бежал по зимней дороге почти обнаженным.

Об этом сообщает ТСН

58-летний Василий Шевчук уже стал звездой своего района, ведь он регулярно устанавливает ледяные рекорды. Сейчас он приехал на Киевщину, чтобы его рекорд зафиксировали официально.

Шевчук бегает в одних шортах. Он может устраивать марафоны без обуви, закапываться в снег, а теперь он захотел пробежать 42 километра и официально поставить новый рекорд в Украине.

Бегать почти голым мужчине нравится. Он говорит, что так когда-то закалялись его отец и дед. Сам он бегает с детства. Иногда надевает перчатки или шапку, однако куртку не берет.

Читайте такжеАмериканская молодежь запустила тренд об Украине в TikTok: ответили украинцы и россиянеМужчина надевал на руку специальный трекер, ведь он бегал такими тропами, где не всегда за ним могла проехать специальная техника и люди, которые фиксировали рекорд. Всего Шевчук пробежал за пять часов более 43 тысяч метров (43 километра), хотя планировал преодолеть на один километр меньше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе магазин закрыли на ночь с посетительницей внутри.

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