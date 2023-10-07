Чтобы получить один фунт шафрана надо собрать 75 тысяч цветов.

На Земле есть известная своим неповторимым ароматом пряность, более ценная, чем трюфели, васаби и даже золото. Речь идет о шафране, который отлично подходит для улучшения вкуса блюд из риса. Как пишет IFLScience, для получения яркого вкуса требуется лишь минимальное количество этих "красных кусочков".

Эту специю делают из фиолетовых цветков шафранового крокуса (Crocus sativus). Рыночная цена настоящего шафрана колеблется от 2000 до 10 000 долларов за фунт (453 г). Одна из причин, почему эта специя такая дорогая, то что собирать урожай – настоящий кошмар.

Шафран собирают из трех рылец в центре каждого цветка, и их нужно собирать вручную. Это значит, что чтобы получить один фунт шафрана надо собрать 75 тысяч цветов. Затем рыльца превращают в более привычную форму – высушенного шафрана, раскладывая на подносах, и медленно высушивая над углями. Опять же, это увеличивает стоимость, потому что это трудоемкий процесс, в котором нельзя торопиться.

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Кроме того, этот цветок цветет только в некоторых частях мира несколько недель в году. После сбора эти цветы невероятно хрупкие, и с ними нужно обращаться осторожно. Это делает процесс выращивания еще более сложным и дорогостоящим.

Итак, стоит ли оно того? В конце концов, самая дорогая специя в мире является достаточно универсальным продуктом. Шафран добавляют в блюда, где нужен слегка сладковатый землистый вкус и выразительный аромат. Также шафран придает блюдам золотистый цвет, из-за чего его часто можно встретить в блюдах из риса и десертах.

Где можно увидеть шафран (крокусы) в Украине

Весной в Украине можно увидеть цветение крокусов (шафрана). В частности, в урочище "Черный лес", Львовская область. Именно здесь находится самая северная популяция шафрана Гейфеля в Украине.

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