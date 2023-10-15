Эксперт по вопросам здравоохранения поделилась собственным рецептом чайного "супа" от болезней на осень.

Трава куркума известна не только своими вкусовыми свойствами, которые часто использую кулинары, чтобы придать еде особый вкус путем добавления соответствующей оранжевой специи. В медицине куркуму знают ее противовоспалительным эффектом, который она способна оказать на организм.

Также куркуму используют в качестве добавки, чтобы справиться с воспалением в животе, ощущением вздутия, артритом, высоким уровнем холестерина и так далее. Но возможно ли прочувствовать какой-то из этих эффектов на организме, просто добавив куркуму в чай? Репортер по вопросам здравоохранения Фиона Коллингем решила это выяснить и начала пить чай с куркумой ежедневно в течение 2 недель, пишет Express.

Свой эксперимент Фиона начала в сентябре. Мотивацией для женщины стал тяжелый период для здоровья - сначала она заболела штаммом коронавируса COVID-19, а затем перенесла операцию по удалению эндометриоза.

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Куркума - это известное травянистое растение, которое пришло к нам из азиатских стран. Своим свойствам она обязана природному соединению куркумину, который входит в ее состав. Зная это, Фиона решила ежедневно употреблять свой осенний "суп" из чая, заваривая куркуму в горячей воде вместе с ложкой меда и кусочком свежего лимона.

По словам женщины, после операции она чувствовала себя уставшей и раздутой. Поэтому и прибегла к такому природному средству, которое по вкусу ощущалось даже лучше, чем обычный традиционный чай.

Накануне эксперимента Фиона посоветовалась с врачом Сарой Садек (медик от Chelsea Family Orthodontics). Специалист заверила, что куркума действительно может вызвать "чудесные" изменения в организме человека.

"Если вы добавите куркуму в свой ежедневный рацион, в еду или в напиток, вы можете расчитывать, что со временем в организме произойдет несколько положительных изменений... Куркума может помочь ускорить пищеварение, улучшить здоровье кишечника, уменьшить такие проблемы, как расстройство желудка или вздутие живота... Также противовоспалительные свойства куркумы могут оказывать положительное влияние на общее состояние здоровья, потенциально снижая риск хронических заболеваний, связанных с воспалением. Например такими, как болезни сердца и диабет", - рассказала врач.

Для Фионы это звучало многообещающе, поэтому она начала свою чайную "диету". По ее словам, по итогам 2 недель, она действительно почувствовала, будто вздутие живота немного уменьшилось. Однако женщина не уверена, что на это повлияла именно куркума. Не исключено, что ее организм просто начал приходить в нормальное состояние в послеоперационный период.

Это можно связать с тем, что эффект от куркумы не будет столь быстрым, если добавлять ее в рацион в виде порошка (то есть специи). По словам доктора Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox, обычно в такой куркуме содержится разве что 3% необходимого компонента куркумина.

"Кроме того, куркума плохо усваивается в желудочно-кишечном тракте. Чтобы получить пользу от куркумы, нужно принимать ее действительно большими дозами", - говорит она.

Специалист советует, если вы все же хотите поэкспериментировать с ежедневным употреблением куркумы, следует принимать ее в виде пищевой добавки. Однако у некоторых людей такая самопомощь организму может привести к нежелательным диареям или ощущению боли в животе. Ли подчеркивает, что перед любым приемом трав, лекарств или других добавок всегда следует поговорить об этом со своим врачом.

Со своей стороны Фиона резюмировала, хотя куркума за первые 2 недели не вызвала какой-то шокирующий эффект на ее организм, она продолжит свой эксперимент, ведь не чувствует, что от специи ей хуже. Будет интересно узнать, есть ли у куркумы, какие-то очевидные преимущества перед другими травами, акцентирует репортер.

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