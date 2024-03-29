Ее любят ставить в пасхальную корзину в Польше. Однако свои вариации "баб" есть во многих странах.

Уже в это воскресенье Европа вместе с греко-католической церковью Украины празднует Пасху, поэтому в святую пятницу и на этих выходных многие семьи готовятся к таинству события - наполняя корзины и рассматривая меню для семейной встречи.

Накануне 31 марта предлагаем вспомнить рецепт "яичной бабы", которой лакомиться Европа уже более века. В частности, ее часто ставят к столу такие страны как Польша. Считается, что именно оттуда пришел оригинальный рецепт выпечки - тогда на пирог поляки тратили аж 96 яичных желтков. Блюдо связывают с именем деятельницы Люцины Чверчакевичовой - известной польской журналистки 19-летия, которая писала о секретах кулинарии. Подробнее рецепт рассмотрел перед праздником BBC, предлагая его новую адаптацию - пирог можно испечь из 24 желтков.

Ингредиенты на "яичную бабу":

24 яичных желтка;

300 граммов сахара (одну столовую ложку следует отделить);

одна вторая стакана теплого молока;

60 граммов свежих дрожжей (или 21 г быстрорастворимых дрожжей);

250 граммов муки (1 ч. л. муки отложить в сторону);

1 стручок ванили (выскрести семена) или 1 ч. л. ванильного экстракта;

100 граммов растопленного сливочного масла, плюс еще немного, чтобы смазать форму.

Также по желанию можно взять лимонную глазурь и цукаты из апельсиновой или лимонной цедры - их можно использовать, чтобы украсить "бабу".

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Как готовить "бабу" - последовательная инструкция:

Разогреваем кастрюлю на плите, взбиваем там желтки с 1 чайной ложкой сахара до состояния белой пышной массы. Вручную на это понадобится примерно 20-30 мин, а по возможности стоит воспользоваться миксером. Затем отставляем смесь в сторону, чтобы остыла. Нагреваем молоко до теплого состояния, добавляем дрожжи, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. муки. Даем отдохнуть, пока не появятся пузырьки, примерно 5 минут. Добавляем полученную смесь, оставшуюся муку и семена ванили или ванильный экстракт к смеси из яичных желтков. Вместе взбиваем их еще 10 минут. Далее добавляем растопленное (но не горячее) сливочное масло, взбиваем еще 10 минут, после чего ставим тесто в теплое место, чтобы оно подошло - оно должно увеличиться по размеру где-то вдвое. Тесто будет на вид рыхлым, чем-то напоминать смесь для выпечки пирогов. Когда тесто увеличится вдвое, осторожно переложите его в смазанную маслом 4-литровую форму (как на выпечку кулича). Поставьте ее в теплое место, чтобы тесто поднялось. Надо дождаться, пока оно начнет выходить за форму. Разогреваем духовку до 170 градусов. Ставим "бабу" и выпекаем 35-40 минут. За выпечкой придется внимательно смотреть, ведь из-за большого количества желтков и сахара она может легко подгореть. Для проверки "бабы" вставляем зубочистку. Если не липкая - извлекаем форму и даем блюду остыть.

Далее можно украсить верхнюю часть лимонной глазурью (смесью лимонного сока и сахарной пудры). Также можно сверху добавить засахаренные цукаты или апельсиновую цедру. Некоторые посыпают верхушку. В рецепте отмечается, что если 24 желтка - слишком много для вас. Можно экспериментировать и уменьшать пропорции.

Когда Украина празднует Пасху

Как известно, в этом году православные украинцы восточного обряда празднуют довольно позднюю Пасху - праздник будет аж 5 мая. Сейчас в Украине продолжается великий пост. По традиции, его придерживаются после Масленицы. В этом году он начался 18 марта и продлится до 4 мая.

Если вы придерживаетесь этой традиции, предлагаем перечень блюд, которые можно приготовить в пост. Они довольно легкие и без мяса - то, что можно готовить на каждый день.

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