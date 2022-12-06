УНИАН составил постное меню на каждый день, которое хорошо насыщает и не надоедает.

У православных верующих длится Рождественский пост, но это не повод отказываться от вкусной еды. Даже без мяса, яиц и молочных продуктов можно питаться сытно и разнообразно. УНИАН подготовил несколько простых постных рецептов на каждый день.

Постные блинчики на воде без яиц

Вода - 500 мл.

Пшеничная мука - 250 г.

Сахар - 3 стол.л.

Подсолнечное масло - 2 стол.л.

Сода пищевая - на кончике ножа.

Соль - 0.5 чайн.л.

Воду предварительно вскипятить и остудить, пока она не будет едва теплой. Муку просеять. Добавить в просеянную муку соль, сахар и соду. Воду постепенно влить в тесто, чтобы не было комочков. Замешивать тесто венчиком или блендером. Тесто должно по консистенции напоминать жидкую сметану. Оставить тесто настояться на 15 минут.

Вмешать в тесто три ложка масла. Хорошо разогреть сковороду. Перед первым блином смазать сковороду подсолнечным маслом. Пожарить тонкие блины по 1-2 минуты с каждой стороны. На сковороде диаметром 18 см из этих ингредиентов получится примерно 15 блинчиков. После жарки блины сразу накрывайте пленкой или крышкой от сковороды, чтобы они не обветрились.

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Гуакомоле из авокадо

Спелое авокадо - 1 шт.

Красный лук - 1 шт.

Острый перец (по желанию) - 0.5 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Лимон - 0.5 шт.

Подсолнечное масло нерафинированное - 1 ст.л.

Кинза или петрушка - 1 веточка.

Гуакомоле - это вкусная и полезная намазка на хлеб или лаваш из авокадо. Для приготовления выбирайте спелый авокадо - он должен быть мягким на ощупь. Авокадо очистить и убрать косточку. Авокадо крупно нарезать, сбрызнуть соком половины лимона и размять вилкой.

Мелко нарезать чеснок, острый перец и красный лук. Смешать эти ингредиенты с авокадо. Их можно перебить в блендере или измельчить в ступке. Влить ложку масла и добавить мелко рубленную кинзу. Перемешать гуакомоле до однородности. Хранить в холодильнике в емкости с крышкой не больше 3 дней.

Постные чебуреки с грибами

Вода - 130 мл.

Соль - 0.5 ч.л.

Подсолнечное масло - 4 ст. ложки.

Мука - 250 г.

Шампиньоны - 300 г.

Лук - 1 шт.

Соль, перец по вкусу.

Воду вскипятить. Соединить кипяток с солью и маслом. Всыпать муку и замесить гладкое и мягкое тесто. Сначала мешать тесто ложкой, а когда оно немного остынет - продолжить замес руками. Скатать тесто в шар и оставить на 30 минут.

Грибы и лук нарезать мелким кубиком. В сковороде разогреть 2 ложки масла и обжаривать лук с грибами 6-8 минут. Тесто разделить на 10 равных частей и раскатать каждую часть в тонкий круг. На одну половину выложить начинку и сложить чебуреки пополам. Края защипнуть. Обжаривать чебуреки 1-2 минуты с каждой стороны на горячей сковороде с маслом.

Большой постный ленивый голубец в духовке

Сырая чечевица - 200 г.

Рис - 150 г.

Капуста - 350 г.

Морковь - 150 г.

Имбирь свежий - 1 ч.л.

Подсолнечное масло - 3 ст.л.

Специи и пряности по вкусу.

Чечевицу замочить в воде на ночь. Измельчить крупу блендером. Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности (10 минут). Морковь натереть на крупной терке. Выложить морковь на горячую сковороду с маслом и обжарить до золотистого цвета. Затем выложить к моркови чечевицу, измельченный имбирь, соль и пряности. Жарить ещё 5-7 минут.

Из капусты снять листья. Срезать толстые места. Выложить половину листьев на дно формы для запекания. Это будет "низ" голубца. На капустные листья выложить чечевицу с морковью, затем слой риса. Сверху накрыть второй половиной листьев. Для соуса развести томатную пасту в 300 мл воды. Полить голубец сверху.

Сверху форму прикрыть фольгой и выпекать блюдо 40 минут при 200º. За 10 минут до конца запекания снять фольгу, чтобы голубец подрумянился.

Постные котлеты из капусты

Капуста - 700 г.

Грибы (по желанию) - 200 г.

Лук - 100 г.

Манка - 50 г.

Мука - 1 ст.л.

Чеснок - 2 зубчика.

Специи, соль, перец по вкусу.

Подсолнечное масло для жарки - 2 стол.л.

Томатная паста - 2 ст.л.

Вода для соуса - 300 мл.

Для приготовления подойдет как белокочанная, так и пекинская капуста. Лук мелко нарезать и пожарить на горячей сковороде с маслом до золотистого цвета примерно 5 минут. Добавить мелко нарезанные грибы и жарить ещё 3-5 минут.

В большой кастрюле довести воду до кипения и посолить. Крупно нарезать капусту и опустить в кипяток. Варить капусту до полуготовности примерно 12 минут. С готовой капусты слить воду и измельчить блендером капусту. Откинуть капустное пюре на ситечко и слить лишнюю воду.

К капустной массе добавить манку, муку, чеснок, специи. Посолить, поперчить. Затем вмешать грибы с луком. Разогреть сковороду с маслом и выложить капустные котлеты. Обжарить котлеты по 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне.

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