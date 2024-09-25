Вовремя справиться с задачей можно благодаря "зацепке".

Создана новая коварная и чрезвычайно сложная головоломка-загадка для детей о растениях - надо разыскать ветку калины среди бусин, сделанных из красного коралла.

Задание коварное, поскольку по цвету и форме ягоды калины и бусины похожи. Журналисты отметили, что справиться с поисками следует всего за 8 секунд:

Чтобы вовремя разыскать ветку калины, надо вспомнить, как она выглядит, и концентрировать внимание на той детали, которая может ее "выдать" среди бусин.

Очень важно быстро, но внимательно, "сканировать" изображение, чтобы не пропустить "зацепку", которая должна привести к победе.

"Зацепка" - это частичка ветки калины, именно благодаря ей можно быстро разыскать ягоды среди бусин.

Интересные новости - что уже сообщалось

На картинке-оптической иллюзии надо разыскать среди винограда красный бриллиант. На выполнение задания следует потратить всего 11 секунд. Это настоящий вызов для мозга, поскольку разыскать драгоценный камень очень не просто и надо вспомнить о нем важную деталь.

Вас также могут заинтересовать новости: