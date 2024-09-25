Для того, чтобы вовремя справиться с заданием, надо вспомнить характерную черту бриллианта.

Визуальные загадки о различных предметах могут помочь улучшить мыслительную деятельность и внимательность, они способны стать настоящим вызовом для мозга.

Новая задача-оптическая иллюзия такова - следует в винограде за 11 секунд разыскать красный бриллиант. Важно до того, как браться за поиски, вспомнить одну важную черту, по которой драгоценный камень можно легко отличить от ягоды.

Как только вы поймете, о чем идет речь, тогда можете браться за поиски. Очень важно не тратить напрасно время на то, чтобы любоваться каплями на винограде. Вспомните деталь, благодаря которой можно легко найти бриллиант, и быстро ищите драгоценный камень.

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Черта, по которой драгоценный камень легко разыскать, - грани. Если искать их, то бриллиант можно быстро заметить. Драгоценный камень спрятали в нижней части изображения.

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Следует среди опавших желтых листьев найти трех черепах за 9 секунд. Это задание-загадку можно назвать быстрым тестом для проверки IQ. Перед тем, как запустить обратный отсчет времени, стоит вспомнить, по какому признаку черепаху можно отличить от листка.

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