Кто-то вывел на экран хентай по мотивам Final Fantasy 7 перед выступлением лауреата Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи.

Онлайн-конференцию итальянского сената прервал порно-ролик. Во время встречи политиков в Zoom кто-то вывел на экран хентай с героями из игры Final Fantasy 7.

Об этом сообщает Kotaku.

Разъяренные парламентарии и ученые пытались перекричать стоны, но ничего не вышло.

Отмечается, что конференцию организовали представители итальянской партии "Движение пяти звезд". Она была посвящена "вопросу прозрачности в государственном управлении".

Первые полчаса онлайн-встречи политиков прошли без серьезных проблем, но когда должен был выступить лауреат Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи, на экране вдруг появилась голая Тифа Локхарт.

Читайте такжеВо Львове студенты занялись сексом во время дистанционной лекции (видео)Ролик транслировался около полуминуты, после чего организаторы встречи смогли его выключить. Они не исключают, что за выходкой могут стоять хакеры.

Ранее сообщалось, как хакеры взломали табло на железнодорожном вокзале Вашингтона и транслировали порно.

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