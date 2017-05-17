Хакеры взломали табло на железнодорожном вокзале Вашингтона и транслировали порно
04:38, 17 мая 2017Курьёзы
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Сотрудник одного из заведений быстрого питания рассказал, что инцидент произошел дважды за день.
Взлому подверглись новые информационные табло / скриншот
Хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне и транслировали порнографические ролики.
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Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, взлому подверглись новые информационные табло, которые были установлены рядом с зоной фуд-корта. Сотрудник одного из заведений быстрого питания рассказал, что инцидент произошел дважды за день.
Впоследствии табло выключили. В настоящий момент власти пытаются выяснить, каким образом хакеры смогли получить доступ к экрану.
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