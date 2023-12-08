Эксперты не советуют откровенничать с теми, кто много льстит.

Часто людей интересует, кому нельзя доверять секреты или просто важную информацию, после того, как кто-то их подставил.

Как оказывается, есть 9 типов людей, которым просто нельзя доверять, пишет HackSpirit. В частности, не стоит открываться тем, кто имеет нулевой уровень самосознания, поскольку такие люди не могут размышлять о своем поведении, не обращают внимание на свои недостатки и неудачи и не готовы меняться.

Кроме того, вот кому нельзя верить:

личностям, которые много льстят. Возможно, они хотят чего-то от вас добиться, излишне проявляя свою якобы позитивную сторону;

людям, которые не показывают свои настоящие хорошие и плохие стороны;

тем, кто поливает людей грязью за спиной;

людям, которые вам никогда не перечат;

бесхребетным и эгоистичным людям, которые не причинят себе неудобства для того, чтобы сделать какой-то правильный шаг;

людям, которые недобрые и не могут сопереживать;

тем, кто с вами только тогда, когда у вас нет каких-то неприятностей.

Кроме того, эксперты советуют не доверять жадным личностям.

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Ранее сообщалось, как узнать, что вы своей прямотой отпугиваете людей.

Журналисты выяснили, что об этом могут свидетельствовать несколько признаков, в том числе люди мало говорят в вашем присутствии, смотрят вниз, когда вы пытаетесь с ними установить зрительный контакт, иногда вам говорят, что вы якобы на кого-то давите.

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