Умение хранить тайны напрямую зависит от того, под каким знаком Зодиака рожден человек. Астрологи назвали минимум три знака, которые характеризуются неумением держать язык за зубами. В общении с такими людьми следует соблюдать осторожность.
Стрелец
Представители данного знака порой могут сказать лишнего и только потом понять то, что они сделали. Эти люди могут выдать чужой секрет сами того не осознавая. Именно поэтому их друзья часто не доверяют им чего-то сокровенного. А когда им все же рассказывают что-то личное и просят об этом умалчивать, молчание дается им крайне сложно.
Весы
Этим людям свойственны различные сплетни и интриги, поэтому как только в их владение попадает какая-то тайная информация, она тут же будет перекручена и передана всем, кому только можно.
Но это не значит, что абсолютно все Весы такие.
Рыбы
Представители этого водного знака любят обсуждать других. Если они видят собственную выгоду в том, чтобы умолчать какую-то информацию, то они будут "молчать как Рыбы". Однако в других случаях они склонны к тому, чтобы любезно рассказывать своему окружению о чужих секретах.
Напомним, названы пять знаков Зодиака, которые склонны к полноте.