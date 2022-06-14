Если вы расскажете им что-то важное, они тут же выдадут вашу тайну.

Умение хранить тайны напрямую зависит от того, под каким знаком Зодиака рожден человек. Астрологи назвали минимум три знака, которые характеризуются неумением держать язык за зубами. В общении с такими людьми следует соблюдать осторожность.

Стрелец

Представители данного знака порой могут сказать лишнего и только потом понять то, что они сделали. Эти люди могут выдать чужой секрет сами того не осознавая. Именно поэтому их друзья часто не доверяют им чего-то сокровенного. А когда им все же рассказывают что-то личное и просят об этом умалчивать, молчание дается им крайне сложно.

Весы

Этим людям свойственны различные сплетни и интриги, поэтому как только в их владение попадает какая-то тайная информация, она тут же будет перекручена и передана всем, кому только можно.

Но это не значит, что абсолютно все Весы такие.

Рыбы

Представители этого водного знака любят обсуждать других. Если они видят собственную выгоду в том, чтобы умолчать какую-то информацию, то они будут "молчать как Рыбы". Однако в других случаях они склонны к тому, чтобы любезно рассказывать своему окружению о чужих секретах.

Напомним, названы пять знаков Зодиака, которые склонны к полноте.

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