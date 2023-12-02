Иногда прямота может мешать - проследите за тем, как ведут себя люди, которые вас окружают.

Возможно, вы привыкли достаточно жестко и четко высказывать свое мнение и заметили, что люди начали с вами как-то не так себя вести. Прямота - вот что отпугивает людей, которые к ней просто не привыкли.

Чтобы понять, правда ли ваша прямолинейность мешает общению, стоит обратить внимание, как люди реагируют на то, что вы говорите. Издание HackSpirit собрало главные признаки того, что своей прямотой вы отпугиваете людей.

Что не нравится в людях - как понять, что вы "перегнули палку" с прямотой:

в вашем присутствии люди мало говорят;

люди пытаются не говорить, что они с вами в чем-то несогласны;

люди боятся "без цензуры" высказать вам то, что думают;

когда вы хотите установить зрительный контакт, - люди смотрят вниз;

на ваши вопросы люди отвечают после паузы, или же вообще царит неловкое молчание;

люди могут уважать вас, но не воплощают в жизнь то, что вы советуете;

иногда людей шокируют ваши комментарии и шутки;

люди вам говорил, что вы заставляете их чувствовать давление.

Кроме того, еще одним маркером того, что ваша прямота зашкаливает, могут быть такие утверждения людей: вам не хватает внимательности или сочувствия.

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Нельзя утверждать, что прямота - плохая черта человека, просто иногда она может быть неуместна. Стоит не забывать, что вас могут окружать деликатные люди, и общаться с ними стоит более аккуратно - по крайней мере, можно попробовать подбирать слова.

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