Для этого ученые исследовали метеорные потоки.

Астрономы разработали новый способ проследить пути потенциальных комет-"убийц городов" за годы до того, как они приблизятся к Земле.

Как пишет Independent, революционная технология была представлена в исследовании, которое еще даже не рецензировали. Она предусматривает выявление похожих на крошки следы, которые комменты оставляют на своих орбитах в виде метеоритных дождей.

Большинство долгопериодических комет или ДПК тратят более 200 лет на один оборот вокруг Солнца, а потому остаются для ученых неизвестными, пока не приблизятся к нашей планете. Некоторые из них в результате признаются "потенциально опасными".

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Как отмечается, ДПК могут вызывать до 6% от всех воздействий на Землю, а те, что размером с небоскреб, способны уничтожить большой город. Пока было найдено лишь небольшое количество комет, которые могли бы пройти очень близко к Земле.

В то же время ДПК с чрезвычайно длинными орбитальными периодами, в частности, около 4000 лет, во время путешествия мимо Земли образуют "крошки", которые можно увидеть как метеорные дожди.

Эти следы образуются, когда тепло от Солнца испаряет лед кометы. Потоки камней и пыли, выброшенные из кометы, могут высыпаться на Землю в виде метеорных дождей, когда планета проходит сквозь них.

Теперь исследователи могут проанализировать метеорный поток, чтобы найти его материнскую комету. Это поможет определить скорость и направление ее движения по свойствам метеорной полосы.

Ожидается, что будущий проект Legacy Survey of Space and Time в обсерватории Вера Рубин в Чили может способствовать выявлению комет за несколько лет до того, как они станут угрозой для Земли. Для проверки технологии ученые проанализировали 17 метеорных дождей, родительские ДПК которых были уже известны. Результаты оказались положительными.

Анализ свойств потоков кометных частиц также может помочь отследить и сузить область для поиска их родительских комет.

"Метеоритный поток информирует, в каком регионе неба будет находиться родительский поток, а также его скорость и направление движения", - сказали ученые.

Это может помочь идентифицировать потенциально опасные кометы, давая исследователям достаточно времени, чтобы отследить их и спланировать контрмеры.

Космические открытия

Согласно новой теории, Луна могла быть захвачена Землей из космоса, а не образована столкновением частиц.

Ученые нашли планету, похожую на Землю, на расстоянии 4000 световых лет от нас в галактике Млечный Путь. Она дает предварительный взгляд на возможную судьбу нашей планеты через миллиарды лет в будущем, когда Солнце превратится в белого карлика, а Земля - в разрушенную и замерзшую.

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