Ученые обнаружили, что два физических процесса, вызванные гравитационными тяготами Земли, вероятно, будут формировать поверхность Апофиса в 2029 году.

Названный в честь Апепа, древнеегипетского бога хаоса, Апофис - это астероид длиной 340 метров, имеющий форму арахиса. Хотя столкновение с космическим камнем такого размера не уничтожит нашу планету, оно может легко разрушить город.

Астрономы подсчитали, что он может пройти очень близко к Земле в 2029 году. Более подробные наблюдения в 2021 году показали, что у него было меньше шансов столкнуться с Землей, чем первоначально предполагали исследователи. Сейчас прогнозируется, что Апофис приблизится к Земле на расстояние в 32 000 километров 13 апреля 2029 года.

Как пишет Live Science, учитывая это расстояние, Апофис, вероятно, не окажет большого влияния на Землю в 2029 году.

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Вопрос о том, как поведет себя сам астероид после этого близкого прохождения с Землей, заинтересовал Рональда-Луи Баллоуза, ученого-астероидолога из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Крошечные метеороиды постоянно бомбардируют поверхности астероидов в процессе, называемом космическим выветриванием. Ученый отметил, что астрономы давно заметили, что астероиды, которые пролетают близко к планетам, таким как Земля, часто не имеют выветренной поверхности.

По его словам, точный физический механизм, который удаляет свидетельства выветривания, не очень хорошо известен. Одна из возможностей заключается в том, что гравитация планеты притягивает камни на поверхности астероида, отбрасывая их и обнажая подстилающий слой.

Баллоуз и группа международных исследователей создали вычислительные модели Апофиса. Они смоделировали движение модели к Земле, отслеживая как крупномасштабные, так и мелкомасштабные физические изменения. Исследование, доступное в базе данных препринтов arXiv, было принято к публикации в журнале The Planetary Science Journal.

Ученые обнаружили, что два физических процесса, вызванные гравитационными тяготами Земли, вероятно, будут формировать поверхность Апофиса в 2029 году. Один из них - это толчки, которые, вероятно, начнутся за час до того, как Апофис достигнет своей ближайшей точки к Земле, и продолжатся некоторое время после этого.

По их словам, силу этих толчков трудно оценить. Баллуз сказал:

"Гравитация Апофиса примерно в 250 000 раз меньше земной. Поэтому мы думаем, что события гораздо меньшей величины могут правдоподобно встряхнуть все на его поверхности".

Это означает, что землетрясения могут быть достаточно интенсивными, чтобы поднять валуны с поверхности Апофиса. Большинство камней упадет обратно на Апофис, создавая отчетливые поверхностные узоры, которые сможет распознать пролетающий космический аппарат.

Другой процесс, который может "обновить" поверхность Апофиса, - это изменение его кувырка, который происходит потому, что астероид не вращается вокруг фиксированной оси или периода времени.

Моделирования показали, что изменения в кувырке Апофиса приведут к дестабилизации наклонных поверхностных пород, что в экстремальных случаях может вызвать оползни. В отличие от сейсмических толчков, эти изменения будут происходить постепенно, в течение десятков тысяч лет.

Результаты не просто предсказывают, как поведет себя Апофис после столкновения в 2029 году. По словам Баллоуза, "они представляют новый механизм обновления поверхности астероида, который может дать ответ на многолетнюю проблему того, как близкие планетарные встречи могут изменять поверхности малых тел".

Новости об изучении космоса

Астрономы наблюдали один из самых быстро вращающихся объектов, когда-либо наблюдавшихся во Вселенной, - и это была нейтронная звезда. Исследователи из Технического университета Дании сделали это наблюдение с помощью данных рентгеновского телескопа NICER NASA, установленного на Международной космической станции.

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