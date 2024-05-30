Некоторые люди могут выпить один утренний напиток и "питаться" им большую часть дня.

Кофеин может затруднить засыпание, поскольку он конкурирует с аденозином - естественным химическим веществом, встречающимся в организме, которое способствует сонливости. Об этом рассказал Майкл Гранднер, директор программы исследований сна и здоровья в Университете Аризоны, пишет The New York Times.

По словам эксперта, нужно примерно 20-30 минут, чтобы почувствовать действие кофеина после того, как он попадет в вашу кровь.

"Идея заключается в том, что поскольку уровень аденозина накапливается в течение дня, выпить кофе утром даст вам меньше пользы, поскольку ваш уровень аденозина самый низкий", - говорит Гранднер. Видео дня

В свою очередь исследователь кофеина из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета Мэрилин Корнелис говорит, что "каждый по-разному реагирует на кофеин".

"В течение дня ваше тело вырабатывает химическое вещество под названием аденозин, которое связывается с рецепторами в вашем мозгу и вызывает у вас чувство сонливости. Кофеин взбадривает вас, блокируя эти рецепторы", - сказала эксперт.

Специалисты предупреждают, что в некоторых случаях риск отложения утреннего употребления кофеина может перевесить предполагаемую пользу или даже быть опасным. Но вы не почувствуете стимулирующего эффекта кофеина сразу после первого глотка кофе.

При этом некоторые люди могут выпить один утренний напиток и "питаться" им большую часть дня. В то же время другие выводят кофеин из своего организма быстрее и могут захотеть еще одну чашку в течение нескольких часов.

"Каждый реагирует на кофеин по-разному. Поэтому не существует универсального решения для определения времени потребления кофеина. Еще одна возможная причина отложить прием утреннего кофеина - если вы хотите употреблять кофеин только раз в день. Перенос его на более позднее время может помочь расширить его влияние на день, потенциально противодействуя любому падению сосредоточенности в это время", - говорит Корнелис.

В свою очередь Гранднер утверждает, что "нет никакого вреда в том, чтобы сначала употреблять кофеин".

"Если вы чувствуете, что вам нужен кофеин в течение дня, чтобы просто функционировать, подумайте о том, чтобы обратиться к специалисту по сну. ... И имейте в виду, что кофе и чай содержат больше, чем просто кофеин: эти напитки также являются отличными источниками антиоксидантов и полезных растительных соединений, что может объяснить некоторые из их преимуществ для здоровья", - сказал эксперт.

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