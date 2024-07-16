Мухи и комары являются обычным явлением летом, поскольку это идеальная температура для их размножения.

Лето - это время, когда большинство людей хочет много отдыхать на природе и наслаждаться теплой порой, но никому не нравится иметь дело с большим количеством комаров и других вредителей, жужжащих вокруг. Издание Express назвало 4 растения, которые растут почти у каждого и могут отогнать комаров.

1. Лаванда

Этот красивый фиолетовый цветок известен своим сильным ароматом, который сильно раздражает мух и комаров. Эксперт по борьбе с вредителями Адриана Камиллери посоветовала высаживать это растение на очень солнечных участках у входа в сад или входной двери, чтобы уменьшить количество жуков, которые могут проникнуть внутрь.

Кроме этого, лаванда также содержит масла линалоол и линалилацетат, которые препятствуют чувственному восприятию насекомых, из-за чего мухам трудно искать пищу, а комарам - людей, чтобы укусить.

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2. Бархатцы

Яркие оранжевые цветы могут не только добавить красок вашему дому или летнему саду, но и отпугивать насекомых. Бархатцы содержат соединение под названием пиретрум, которое влияет на нервную систему мух и комаров и даже убивает их, если они подойдут слишком близко.

Разместите бархатцы на солнечных участках возле вашего дома, чтобы сохранить их как комнатное растение, но если посадить их в саду, они часто хорошо чувствуют себя рядом с розами или вблизи овощных грядок.

"Известно, что садоводы высаживают бархатцы среди культур и других листьев, чтобы предотвратить поедание насекомыми, а также благодаря уникальному свойству растения ускорять рост", - рассказала эксперт.

Кроме того, Камиллери добавила, что бархатцы считаются безопасными для кошек и собак, но владельцы домашних животных должны знать, что эти цветы умеренно токсичны при проглатывании и могут вызвать рвоту или диарею, поэтому их лучше держать подальше от ваших пушистых друзей.

3. Пеннироял

Это небольшое растение с темно-зелеными листьями и слегка рыхлым фиолетовым цветом, которое, как известно, имеет сильный мятный аромат, который естественно отпугивает как мух, так и комаров.

Эта душистая трава содержит пулегон, который перегружает сенсорные рецепторы насекомых и делает их невозможными ориентироваться в окружении.

"Это растение служит чрезвычайно эффективным средством отпугивания насекомых благодаря своим очень мощным маслам, которые самостоятельно выделяются. Посадив его вокруг других растений и культур в вашем саду, вы обеспечите естественный инсектицид, который поможет удержать вредителей", - сказала Камиллери.

В то же время она предостерегла, что пеннироял является ядовитым как для животных, так и для людей при попадании в организм, поэтому лучше не иметь их в своем доме или в саду, если у вас есть домашние животные или дети.

4. Лимонник

Лимонник имеет сильный цитрусовый запах, который очень напоминает лимоны и это отличная защита от насекомых.

Эксперт по борьбе с вредителями отметила, что это душистое растение содержит масло цитронеллы, которое является популярным ингредиентом уличных свечей и большинства средств от насекомых. Цитронелла препятствует способности комаров кусать людей и отпугивает мух.

"Его лучше всего высаживать на улицах для отдыха или в саду, где вы отдыхаете, например, возле внутреннего дворика, но если держать его как комнатное растение, его лучше всего размещать у окна, чтобы предотвратить проникновение комаров", - советует Камиллери.

Ранее УНИАН писал, что комары действительно кусают одних людей чаще, чем других. Существует несколько факторов, которые могут влиять на то, почему это происходит.

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