Эндемичные медоносные птицы архипелага гибнут от малярии, которую переносят комары

На Гавайях с вертолетов выпускают миллионы комаров в попытке спасти редких птиц от вымирания из-за малярии.

Как пишет The Guardian, эндемичные медоносные птицы архипелага - гавайские цветочницы - гибнут от малярии, которую переносят комары, впервые завезенные на европейских и американских кораблях в 1800-х годах. Поскольку гавайские птицы не эволюционировали вместе с птичьей малярией, у них очень слабый иммунитет к ней.

"Тридцать три вида медоносов вымерли, а многие из 17 оставшихся находятся под угрозой исчезновения, и есть опасения, что некоторые из них могут исчезнуть в течение года, если не будут приняты меры", - пишет издание.

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Так, по данным Службы национальных парков, популяция одного из видов медоносов - кауакики - сократилась с 450 особей в 2018 году до пяти в 2023 году, а в дикой природе на острове Кауа осталась всего одна птица.

Остальные птицы, как правило, обитают на высотах более 1200-1500 метров, где комары с птичьим малярийным паразитом не живут, потому что там слишком холодно. Однако по мере потепления климата комары перемещаются на более высокие высоты.

Какой выход нашли экологи

Экологи используют метод несовместимых насекомых, который заключается в выпуске самцов комаров, содержащих бактерии естественного происхождения, которые не дают вылупиться яйцам диких самок, с которыми они спариваются.

Каждую неделю вертолет сбрасывает на острова удаленного архипелага 250 тысяч самцов комаров, содержащих бактерию естественного происхождения, которая действует как противозачаточное средство. Уже выпущено 10 миллионов.

Самки комаров спариваются только один раз, и идея заключается в том, что со временем это сокращает общую популяцию. Бактерия Wolbachia естественным образом живет в большинстве насекомых, которые могут производить жизнеспособное потомство только с партнерами, имеющими тот же штамм Wolbachia.

Этот метод был успешно использован для сокращения популяций комаров в Китае и Мексике, а программы продолжаются в Калифорнии и Флориде. Эффективность этой программы должна стать очевидной летом, когда обычно наблюдается бум популяций комаров.

Новости экологии

Исследователи нашли супермагистраль миграции насекомых, направляющихся на юг через высокий горный перевал в Пиренеях.

Также ученые выявили новый фактор сокращения численности шмелей. Существует множество различных факторов, способствующих их снижению, включая использование пестицидов и городское развитие. Однако изменение климата, пожалуй, является самым большим фактором.

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