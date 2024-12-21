Домашние питомцы могут мурлыкать, когда находятся как в положительном, так и в отрицательном эмоциональном состоянии.

Мурлыканье - это очень выразительный и культовый звук, который ассоциируется с нашими домашними котами. Но почему коты мурлыкают? Ветеринар Вайлани Сунг назвала изданию petMD 5 причин этого необычного явления.

По ее словам, многие хозяева могут считать, что кошачье мурлыканье является признаком счастья, но на самом деле оно может возникать, когда кошка находится как в положительном, так и в отрицательном эмоциональном состоянии. Например, кошка может мурлыкать, когда её гладит любимый человек, но она также может мурлыкать, если чувствует себя плохо.

Коты мурлыкают, когда они довольны

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Мурлыканье кота в основном ассоциируется с удовольствием, волнением или другим положительным эмоциональным состоянием. Когда кот с удовольствием мурлычет, у него расслабленное выражение лица и язык тела. Известно, что коты мурлыкают, когда они:

сонливы;

в теплой знакомой обстановке;

едят (или сразу после еды);

разминают что-то мягкое;

нежатся на окне;

лежат на коленях у хозяев.

Коты мурлыкают, когда волнуются

Некоторые коты мурлыкают, когда волнуются. Они могут ходить по дому, чередуя мурлыканье и мяуканье. Это может быть механизмом, который поможет уменьшить их тревогу.

Другие кошки могут мурлыкать, когда их осматривает ветеринар или когда возвращаются домой из ветеринарной клиники. Если ваша кошка мурлычет в этих ситуациях, возможно, она пытается оправиться и успокоиться после стрессовой ситуации.

Коты мурлыкают, когда здороваются

Кошки могут "коротко" мурлыкать, здороваясь с людьми или другими котами. Как правило, это дружеское взаимодействие с другой стороной. Кошки-мамы также могут мурлыкать, приближаясь к своим котятам.

Коты мурлыкают, когда хотят внимания

Кошки могут мурлыкать, требуя физического внимания - например, почесываний. Они также могут мурлыкать, когда трутся лицом или телом о другую кошку, человека или предмет.

Кошки мурлыкают, когда болеют

Кошки могут мурлыкать не только когда они здоровы и чувствуют себя хорошо, но и когда больны или испытывают боль. Мурлыканьем кошка может просить заботы. Некоторые кошки могут даже мурлыкать перед смертью.

Другие интересные факты о котах

Ранее УНИАН писал, как коты находят дорогу домой. Некоторые эксперименты подтверждают идею о том, что коты способны использовать геомагнитное поле Земли.

Ранее ученые установили, что коты вполне могут понимать человеческую речь, и даже способны формировать ассоциации слово-изображение быстрее, чем 14-месячные человеческие младенцы.

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