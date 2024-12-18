Некоторые эксперименты подтверждают идею о том, что коты способны использовать геомагнитное поле Земли.

Если ваш кот когда-либо пропадал на долгое время, вам знакомо это чувство ужаса и беспокойства, когда вы задаетесь вопросом, куда делся ваш питомец и сможет ли он отыскать дорогу домой. Ветеринар Сандра К. Митчелл в статье для PetMD рассказывает, способны ли коты возвращаться домой и как им удается находить дорогу.

Действительно ли коты могут найти дорогу домой?

Как бы удивительно это ни звучало, но коты действительно обладают способностью - инстинктом самонаведения, который помогает им найти дорогу домой. Некоторые эксперименты подтверждают идею о том, что коты способны использовать геомагнитное поле Земли - возможно, в сочетании с запахом - для определения местонахождения своего дома.

Так, в ходе эксперимента в 1954 году котов поместили в очень большой лабиринт, чтобы проверить, смогут ли они выйти из него и направиться домой. Оказалось, что большинство котов выходили из лабиринта в зоне, ближайшей к их дому. Однако когда исследователи прикрепили к котам магниты, коты не смогли сделать это так же хорошо, что подтверждает идею о том, что в этом процессе участвует магнитная геолокация.

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При этом, как и у людей, у некоторых котов инстинкт ориентирования может быть сильнее, чем у других, и они могут более эффективно идти по следу домой, отмечает Митчелл.

Могут ли коты найти дорогу в новый дом?

Если ваш кот потерялся во время переезда или вскоре после него, вполне возможно, что он еще недостаточно освоился на новом месте, чтобы считать его своим домом. Так что не исключено, что он может вернуться в старый дом, особенно если жил там долгое время.

Даже если ваш старый дом находится на большом расстоянии, попросите новых жильцов и ваших старых соседей быть начеку и часто проверять окрестности, советует ветеринар.

Могут ли коты найти дорогу домой спустя годы?

Исследования показывают, что коты могут вернуться домой через несколько дней, недель, месяцев и даже лет после того, как они заблудились или потерялись. По данным проекта Lost Pet Research, есть сообщения о том, что коты преодолевают внушительные расстояния, в том числе:

80-130 километров за 2,5 года

60 километров за 6 месяцев

48 километров за 10 дней

32 километра за 21 день

Однако большинство потерявшихся котов (75%, согласно одному из исследований) находят в пределах 500 метров от места, где они сбежали. По данным того же исследования, из 1210 потерявшихся котов 61 % были найдены в течение одного года. 34% из них найдены в течение семи дней после пропажи.

Почему коты убегают?

Коты уходят из дома по разным причинам, но они редко "убегают". Во многих случаях коты просто отвлекаются и бродят или находят себе неприятности.

Среди причин, по которым коты пропадают из дома, можно назвать следующие:

поиск партнеров, если они не были стерилизованы или кастрированы

защита своей территории от соседских котов

охота

болезнь или травма: Если ваш кот плохо себя чувствовал или был ранен, он мог искать убежище под чьим-то крыльцом или в сарае.

поиск еды

перемены в семье (новые животные или люди, капитальный ремонт) могут вынудить кота поискать более спокойную территорию.

Ранее ученые установили, что коты вполне могут понимать человесескую речь, и даже способны формировать ассоциации слово-изображение быстрее, чем 14-месячные человеческие младенцы.

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