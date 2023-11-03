Кошки используют около 300 различных выражений морды для общения.

Ученые обнаружили, что коты для общения могут использоваться не только звуки, такие как мурлыканье и мяуканье, но и выражение морды.

Как пишет independent.co.uk, до этого времени мимика ряда млекопитающих была широко изучена, однако исследования общения кошек, кроме их мурлыканья и мяуканья, почти не проводились.

В последнем исследовании ученые из Канзасского университета США наблюдали спонтанное взаимодействие между 53 взрослыми домашними кошками в кафе для домашних животных в Лос-Анджелесе, записывая их выражения мордашек.

Видео дня

Ученые обнаружили у кошек 26 движений лицевых мышц, включая распахнутую пасть, расширение или сужение зрачков, моргание, облизывание носа, загибание уголков рта и различное положение ушей, которые кошачьи использовали для создания 276 различных комбинаций. Кошачьи морды передавали все, от игривости до агрессии.

Отмечается, что большинство кошек в исследовании были либо явно дружелюбными (45 процентов), либо агрессивными (37 процентов). Около 18 процентов были неоднозначными и подпадали под обе категории.

Хотя остается неясным, что именно кошки говорят друг другу этими выражениями, ученые обнаружили некоторые общие закономерности в их общении.

"Например, исследователи говорят, что кошки двигают ушами и усами в сторону другой кошки во время дружеского взаимодействия и стремятся отклонить их от других во время недружественного взаимодействия", - говорится в статье.

По словам ученых, некоторые из этих выражений были не только для общения между кошками, но и продуктом 10 000-летней совместной эволюции кошачьих с людьми. Таким образом, исследователи указывают, что одомашнивание, вероятно, оказало значительное влияние на развитие лицевых сигналов у кошек.

Ранее УНИАН рассказывал, почему кошки мурлыкают, когда их гладят, и в каких случаях мурлыканье должно насторожить. Например, есть случаи, когда кошка и кот мурлыкают без остановки - это может быть признаком тяжелой болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: