Согласно одному из экспериментов, кошки были способны формировать ассоциации слово-изображение быстрее, чем 14-месячные человеческие младенцы.

В последнее время кошки занимают центральное место в научных исследованиях, направленных на разгадку тайн их языкового понимания. Как пишет DailyGalaxy, не так давно ученые обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что кошки гораздо более восприимчивы к человеческому общению, чем считалось ранее.

Недавние исследования показали, что кошки могут распознавать, когда человеческий взгляд направлен на них, полагаются на эмоциональные сигналы своих хозяев в незнакомых ситуациях, различают своего основного хозяина и других членов семьи, а также узнают свои имена и избирательно реагируют на то, когда их зовут.

Одно из самых интересных открытий – то, что кошки могут узнавать фотографии членов своей семьи, когда их зовут по имени, без какой-либо специальной подготовки.

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Чтобы детальнее изучить степень лингвистических способностей кошек, группа японских исследователей разработала эксперимент, основанный на методах, обычно используемых для оценки усвоения языка у человеческих младенцев. В исследовании приняла участие 31 кошка, и использовался хитрый подход для проверки их способности связывать слова со зрительными стимулами.

Как проходил эксперимент

Кошкам показывали два изображения: сине-белый единорог и красное солнце.

Слово "Keraru" повторялось вместе с изображением единорога.

Слово "Paramo" ассоциировалось с изображением солнца.

После короткой паузы изображения показывали снова, но с обратными ассоциациями слов.

Результаты поразили ученых, поскольку кошки демонстрировали явные признаки интереса и замешательства, когда сталкивались с несовпадающими парами слово-изображение. Они проводили больше времени, наблюдая за этими несоответствующими ассоциациями, а их зрачки расширялись, что указывало на удивление или повышенное внимание.

Исследователи сравнили результаты кошек в этом эксперименте с результатами человеческих младенцев и оказалось, что кошки демонстрировали способность формировать ассоциации слово-изображение быстрее, чем 14-месячные человеческие младенцы.

Так, среднее время кошек для формирования ассоциации слово-изображение составляло 2,5 секунды при успехе 85%. Для младенцев эти показатели стоставляли 3,7 секунды и 72%.

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