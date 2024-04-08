По желанию его можно смазать еще кофейной глазурью.

Рецепты кофейных тортов очень распространены в кулинарных книгах и в Интернете. Основательница Candy's Cupcakes Кэндис Баннистер раскрыла рецепт быстрой и простой версии этого десерта.

"Это идеальный рецепт для тех, кто ищет вкусное угощение после обеда, и даже лучше, когда наслаждается чашкой кофе! Использование кофейных гранул делает рецепт очень простым для выполнения, и вы также можете экспериментировать со вкусами торта, добавляя в смесь другие ингредиенты, такие как грецкие орехи или корица", - сказала она Express.co.uk.

Этот пирог можно приготовить за 30 минут. Для этого вам понадобятся:

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мука, которая сама поднимается (с разрыхлителем) - 200 г;

сахар - 150 г;

размягченное несоленое сливочное масло - 150 г;

яйца - 3 шт;

растворимый кофе - 2 ст. л. растворенные в 2 ст.л. горячей воды.

Для приготовления глазури надо будет взять 200 г сахарной пудры, 100 г несоленого сливочного масла и одну столовую ложку гранул растворимого кофе растворить в одной столовой ложке горячей воды.

Разогрейте духовку до 180°С, смажьте круглую форму для выпечки и застелите пергаментом.

В большой миске смешайте размягченное сливочное масло и сахар до легкой и пышной массы. Тем временем вскипятите чайник и приготовьте растворимую кофейную смесь. Пока она охлаждается, вбейте по одному яйца в масло и хорошо взбейте. Далее надо влить кофе и ванильный экстракт (по желанию).

Постепенно добавляйте муку, которая самостоятельно поднимается, пока тесто не станет гладким. Также можно всыпать обычную муку и добавить 1 ч.л. разрыхлителя. Переливаем тесто в форму для выпечки с выпекаем 25-30 минут.

После приготовления дайте пирогу остыть в форме в течение 10 минут, а затем переместите его на решетку для полного остывания. Для чего это надо делать на решетке? Так у воздуха будет доступ к низу выпечки.

Переходим к глазури. Смешайте размягченное сливочное масло и сахарную пудру до однородности. Далее влейте туда растворимый кофе и перемешайте. Смазывать кремом нужно, когда пирог полностью остынет. По желанию можно посыпать сверху посыпьте грецкими орехами или другими вкусными съедобными украшениями.

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