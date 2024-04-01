Шеф-повар описал пасхальное угощение как "богатое, роскошное и вкусное".

Уже через месяц украинцы будут праздновать Пасху - она припадает в этом году на 5 мая. Однако опытные хозяйки уже начали испытывать новые рецепты, которые потом приготовят к праздничному столу.

Звездный шеф-повар Джейми Оливера решил предложить идеальный шоколадный десерт для Пасхи. На своем веб-сайте он описал пасхальное угощение как "богатое, роскошное и вкусное".

"Приготовьте основу этого насыщенного чизкейка из вашего любимого печенья, залейте шелковистой сливочно-шоколадной начинкой и закончите кружочками из белого шоколада", - отметил кулинар.

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Для приготовления вам понадобится:

печенье - 350 г;

несоленое сливочное масло - 100 г;

сливочный сыр - 300 г;

сахарная пудра - 2 ст. л.;

ванильный экстракт - 1 ст. л.;

двойные сливки (48% жирности) - 300 мл;

черный шоколад (70%) - 200 г;

белый шоколад - 100 г.

Разогрейте духовку до 180°C. В это время измельчите блендером печенье в крошку. Можно обойтись и без этого прибора, но это будет дольше. Для этого поместите печенье в пакет на молнии и примените скалку.

Масло растапливаем в кастрюле на средне-слабом огне. Затем соединяем его с крошкой в миске. Эту смесь ложкой выкладываем в форму для выпечки диаметром 25 см. Форма должна быть разъемной. Делаем из теста дно и стенки будущего десерта. Выпекайте в духовке всего восемь минут и оставьте, чтобы остыло.

В большой миске взбейте сливочный сыр, сахар и ванильный экстракт до однородности, а затем постепенно добавьте 250 мл сливок. Разломайте темный и белый шоколад на кусочки и поместите их в отдельные миски. Далее поместите емкости над кастрюлей с кипящей водой, распределите остатки сливок между мисками и дайте шоколаду растаять, периодически помешивая.

Добавьте растопленный темный шоколад к сливочно-творожной смеси до получения однородной массы. Ее мы перемещаем в форму для пирога - тесто к тому моменту должно уже остыть.

Полейте сверху растопленным белым шоколадом, а затем возьмите шпажку, чтобы закрутить несколько декоративных узоров в верхней части. Оставьте в холодильнике по крайней мере на два часа или до застывания. Подавать можно добавив сочные ягоды. Одна порция чизкейка имеет 399 ккал.

Другие рецепты Джейми Оливера

Недавно Оливер поделился быстрым рецептом пушистых блинов, а также рассказал, как вкусно приготовить курицу в духовке.

Кроме того, Джейми приготовил со своими детьми шоколадный торт в чашке за три минуты и раскрыл рецепт.

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