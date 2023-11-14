Особым "секретным" ингредиентом в этом крамбле является присыпка из гранолы, которая сделает пирог более питательным.

Темными зимними вечерами очень приятно сидеть дома, закутавшись в теплый плед, перед телевизором. Но еще большего уюта добавит чашка горячего чая или кофе с кусочком вкусной выпечки. Джейми Оливер поделился рецептом простого яблочного пирога-крамбла, который можно мгновенно приготовить дома. Рецепт опубликовало издание Express.

Ингредиенты для крамбла с яблоками и ягодами:

800 г яблок

4 чайные ложки сахарной пудры

По желанию - 100 г замороженных ягод

20 г холодного сливочного масла

50 г муки

75 г гранолы

Натуральный йогурт для подачи

Особым "секретным" ингредиентом в этом крамбли является присыпка из гранолы, которая сделает ваш пирог более питательным.

Как приготовить яблочный пирог-крамбл от Джейми Оливера:

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, затем нарежьте кусочками. Положите яблоки в кастрюлю с сахаром и готовьте на медленном огне, периодически помешивая, 10 минут или пока они не станут более мягкими. Снимите с огня, добавьте замороженные ягоды и дайте немного остыть. Тем временем нарежьте масло кубиками и поместите его в миску с мукой. Разотрите пальцами, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари, затем добавьте гранолу. Переложите фруктовую смесь в форму для запекания и посыпьте сухой смесью. Выпекать в разогретой до 190°C духовке от 25 до 30 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавать с натуральным йогуртом.

Такого пирога хватит на четыре порции. Одна порция содержит 276 калорий.

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Если вы больше любите несладкую выпечку, обратите внимание на вкуснющий чесночный хлеб от Джейми Оливера. Он станет отличным дополнением к основному блюду, или даже самостоятельным перекусом.

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