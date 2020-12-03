Коала забралась в дом и попробовала елку на вкус / скриншот
Семья из Австралии уехала из дома, а когда вернулась - обнаружила на новогодней елке коалу.
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Об этом сообщает Guardian Australia.
Как сообщается, во время отсутствия людей коала пробралась в дом, забралась на пластиковую елку и даже попробовала листья.
История закончилась тем, что коалу сняли с елки и отпустили в ближайшие кусты.
Сова на елке в Нью-Йорке
- Похожий случай произошел в Нью-Йорке. Там в самой популярной елке США нашли маленького совенка.
- 23-метровое дерево привезли в Нью-Йорк, чтобы поставить неподалеку Рокфеллер центра. Как выяснилось, среди пышных ветвей и сидел сыч. Его заметили грузчики, транспортировавшие елку.
- Пернатого решили назвать Рокфеллером в честь центра, неподалеку которого его обнаружили.
- Через некоторое время совенка выпустили на свободу.
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