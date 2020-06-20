"Камера, мотор!": киевская поликлиника на день стала двухзвездочным отелем (фото, видео)

На территории столичной поликлиники снимают кино.

Поликлиника семейных врачей "Корчеватое" Голосеевского района Киева на день превратилась в двухзвездочный отель "Версаль".

На территории медучреждения несмотря на карантин и рост количества инфицированных коронавирусом снимали кино. Об этом сообщили очевидцы в Facebook, опубликовав фото и видео с места события.

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Жители микрорайона по-разному отреагировали на съемочную площадку в поликлинике. Сначала многие подумали, что медучреждение ликвидировали и там действительно теперь будет гостиница.

"Как думаете, переделав поликлинику в двух звездочный отель будет легче победить коронавирус?" - спросила одна из жителей Корчеватого Светлана Школьникова.

Другие пользователи Facebook пояснили, что на территории поликлиники снимают кино и вывеску отеля уберут до конца дня.

Официальной информации относительно разрешения на съемки на территории медучреждения пока нет. Как не известно, какая именно компания снимает киноленту.

Отметим, жилой массив Корчеватое находится на территории Голосеевского района столицы на берегу Галерной затоки Днепра.

Напомним, в Киеве все еще продолжается адаптивный карантин в связи с пандемией коронавирус. По состоянию на 20 июня в столице уже подтверждено 4252 заболевания COVID-19.

В Голосеевском районе Киева сейчас 327 инфицированных коронавирусом.

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