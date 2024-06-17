Стоит выбирать сыры с меньшим количеством насыщенных жиров и большим - белка.

Сыр имеет богатую кулинарную историю: люди изготавливают его уже более 4 000 лет. Его можно есть сам по себе, добавить в сэндвич или посыпать сверху сытное блюдо, например, пиццу или лазанью. Сейчас существует 2 000 сортов сыра, так что на вопрос о том, какой же сыр самый полезный, ответить не так уж и легко.

Как пишет Today.com, научные исследования подтверждают, что сыр полезен для здоровья - в обзоре 2023 года сыр назван "богатым питательными веществами" и признан "нейтральным или умеренно полезным для здоровья человека".

Какой сыр самый полезный?

По словам диетолога Натали Риццо, творог, вероятно, самый полезный для здоровья сорт сыра. "В нем меньше насыщенных жиров и больше белка, чем в большинстве других сыров", - объясняет она. Риццо рекомендует выбирать сорта с низким содержанием жира, отмечая, что они все равно приятны на вкус.

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В половине чашки творога с низким содержанием жира (2%) содержится:

90 калорий

12 граммов белка

2,5 грамма жира

5 граммов углеводов

125 миллиграммов кальция (10% от дневной нормы).

Топ самых полезных сыров

По словам Риццо, в категории самых полезных сыров лидируют мягкие сыры, такие как рикотта или моцарелла, которые изготавливаются из молока с низким содержанием жира или обезжиренного молока, поэтому в них меньше насыщенных жиров и в целом они более полезны для здоровья.

Еще один хороший вариант - сыр фета, потому что в нем от природы мало жира, и он вкусный и ароматный.

Твердые сыры, такие как пармезан, чеддер и швейцарский, естественно, содержат меньше лактозы, поэтому людям с повышенной чувствительностью к лактозе лучше выбирать именно эти продукты.

Но в целом любой сыр полезен в меру, и содержание питательных веществ в разных сортах различается незначительно, отмечает Риццо. Даже мягкие сыры, такие как бри, не менее полезны, чем другие сыры, отмечает она.

При этом, отмечают диетологи, важно, с чем вы едите сыр: например, чтобы замедлить процесс пищеварения, сочетайте бри с ломтиками сырых овощей, а не с чипсами или крекерами.

Полезен ли сыр с низким содержанием жира или обезжиренный?

По словам Риццо, большинство сыров с низким содержанием жира не очень вкусны, потому что жир удаляется из молока перед переработкой, а это лишает сыр многих вкусовых качеств. Лично Риццо говорит, что лучше вообще отказаться от сыра, чем есть низкокалорийные сорта.

Часто в сыр добавляют наполнители, чтобы компенсировать недостаток жира. А когда люди пытаются заменить свой любимый сыр на низкокалорийный вариант, они часто съедают его больше, чтобы компенсировать недостаток жира.

Если вы придерживаетесь размера порции в 30 граммов в день, что составляет примерно четверть чашки измельченного сыра, то он может занять достойное место в вашем рационе, говорит Риццо.

Диетологи назвали травы и специи, которые приносят пользу здоровью, а также рассказали, каких приправ лучше избегать.

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