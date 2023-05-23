Сыр - это не только вкусная закуска, это еще и очень полезный для здоровья продукт, однако не все его виды.

Известно, что молочная продукция очень полезна. Особого внимания заслуживают сыры, они бывают твердыми, мягкими, с плесенью и без, солеными и пикантными, ароматными и не очень. Однако многие люди не знают, какой лучше сыр для здоровья - видов данной продукции настолько много, что запутаться очень легко.

Эксперты healthline рассказали, какой сыр самый полезный и диетический. Оказалось, среди множества видов можно выбрать настоящую "витаминную бомбу".

Какой сыр лучше всего покупать - 7 самых полезных видов

Моцарелла. Этот вид мягкого белого сыра, насыщенного влагой, считается одним из самых полезных. Его делают из коровьего молока, самую дорогую моцареллу производят из буйволиного молока. В 28 гр. такого сыра вы найдете 6% дневной нормы Натрия, 11% суточной нормы Кальция, 6 гр. белка и столько же жиров, а также 1 гр. углеводов. Моцарелла содержит особенные пробиотики которые улучшают работу кишечника, повышают иммунитет, снижают воспаление в организме.

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Сыр с плесенью. Вкус и аромат данного сыра нравится не всем, однако гурманы его очень любят. Данный вид сыра богат Кальцием, он очень полезен для костей и борется с рисками развития остеопороза. В 28 граммах сыра с плесенью содержатся 12% от суточной нормы Кальция, 14% дневной нормы Натрия, 8 гр. жира, 6 гр. белка и 1 грамм углеводов.

Фета. Данный вид сыра часто добавляют в салаты. Мягкая, солоноватая, белая и очень нежная - именно такая фета. Этот сыр полезен для тех, кто хочет похудеть. В нем содержится особенная кислота, которая отвечает за борьбу с жиром. 28 граммов феты подарят вам 14% от суточной нормы Натрия, 11% от дневной нормы Кальция, 4 грамма белков, 6 гр. - жиров и 1 гр. углеводов.

Творог. Мягкий и белоснежный вид сыра, который известен практически каждому человеку. Многие не знают, но именно творог богат белками и Натрием, он помогает похудеть. Если вы еще не поняли, какой сыр считается самым полезным, то ответ перед вами. 110 гр. творога содержат в себе 15% дневной нормы Натрия, 9% - Кальция. В такой порции содержится 12 грю белков, 5 гр. углеводов и 3 грамма жиров.

Рикотта. Этот сыт часто называют "легкой версией" творога, он богат аминокислотами, борется с холестерином и высоким давлением. В 124 гр. рикотты содержатся 20% суточной нормы Кальция, 6% дневной нормы Натрия, 13 гр. жиров, а также по 9 граммов белка и углеводов.

Пармезан. Этот твердый и ароматный сыр богат питательными веществами, он полезен для костей и его могут употреблять люди, которые плохо переносятся слишком лактозные продукты. В 28 граммах пармезана содержатся 26% суточной нормы Кальция, 15% дневной нормы Натрия, 10гр. белка, а также 7 гр. жиров и 1 гр. углеводов.

Чеддер. Этот вид сыра считается одним из самых популярных. Твердый и насыщенный по вкусу чеддер богат витамином К, который очень полезен для сердца. Такой сыр помогает бороться с закупоренностью вен и артерий. В 28 граммах чеддера содержатся 15% от суточной нормы Кальция, 8% от дневной нормы Натрия, а также 9 гр. жиров, 7 гр. белков и 1 гр. углеводов.

Помимо этого, выбирая среди множества видов данной молочной продукции, учитывайте, какой сыр самый качественный. Не менее полезным, но самым качественным, считается крем-сыр Маскарпоне, а также пармезан и моцарелла.

Какие сыры вредные

И если полезных видов сыра очень много, то самым вредным является лишь один. Эксперты не советуют часто есть плавленый сыр. Он содержит слишком много веществ, которые негативно влияют на работу сердца. Помимо этого, в магазинах можно редко найти плавленый сыр с хорошим составом, производители слишком часто добавляют в данный продукт много химикатов.

Сколько можно есть сыра без вреда для здоровья

Зная о том, что сыр богат витаминами и кальцием, многие ошибочно думают, что его нужно есть очень много. Однако стоит учитывать, чем полезен и вреден сыр. Все дело в том, что избыток кальция или натрия не приносит пользу. А потому в день стоит есть не более 40-50 граммов любого вида сыра. Исключением является лишь творог, его можно есть больше. Суточной нормой творога эксперты называют небольшую порцию (примерно 200-250 граммов).

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