Употребление некоторых видов сыра может быть не очень хорошо для организма человека с высоким уровнем холестерина.

Во время визита к врачу вы можете обнаружить, что имеете повышенный уровень холестерина. Поэтому вы сразу думаете обо всех продуктах, которые вы могли съесть, что привели к повышению уровня холестерина. Известно, что к повышению уровня "плохого" холестерина приводит пища с высоким содержанием насыщенных жиров, пишет Health Digest.

Если вы имеете высокий уровень холестерина, то вам, возможно, не нужно отказываться от сыра, однако стоит выбирать его в магазине тщательнее.

"Откажитесь от жирного козьего сыра, чеддера и колби, которые имеют наибольшее количество насыщенных жиров на унцию. Вместо них вы можете выбрать обезжиренную моцареллу, швейцарский или чеддер", - отмечают в материале.

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В издании отмечают, что обезжиренные сыры, такие как моцарелла, не только не содержат насыщенных жиров, но и имеют более низкий уровень холестерина. Несмотря на то, что некоторые марки могут отличаться, обезжиренная моцарелла содержит большинство тех же витаминов и минералов, но почти вдвое больше кальция, чем жирная моцарелла, чтобы сохранить ваши кости и зубы здоровыми.

Исследование, опубликованное в Британском журнале 2011 года, свидетельствует о том, что когда в рационе людей было высокое содержание кальция, то уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП снижался через 10 дней. Кроме того, диета с высоким содержанием кальция может улучшить соотношение хорошего и плохого холестерина.

"Если у вас высокий уровень холестерина, вам не обязательно выбирать все обезжиренные сыры. В унции обезжиренного сыра чедер содержится только 1,2 грамма насыщенных жиров и 118 миллиграммов кальция, но содержание натрия достаточно высокое - 248 миллиграммов, что составляет 10% от вашей суточной нормы. Обезжиренный проволоне содержит меньше натрия - 175 миллиграммов, но он содержит 3,2 грамма насыщенных жиров. Кроме того, проволоне содержит 215 миллиграммов кальция", - отмечают в материале.

Также в исследовании 2021 года, которое опубликовано в "Американском журнале клинического питания", говорится о том, что люди с метаболическим синдромом, которые ели не менее трех порций в день жирного молока, йогурта или сыра, не почувствовали никакой разницы в уровне холестерина через 12 недель по сравнению с диетами, которые имеют пониженное содержание жира или ограниченное количество молочных продуктов.

Польза сыров - последние новости

Ранее кардиолог назвал лучший вид сыра для здоровья сердца. В частности врач рекомендует выбирать моцареллу - в ней относительно низкий уровень насыщенных жиров и натрия.

"Моцарелла является хорошим источником белка и кальция и даже содержит пробиотики, которые могут быть полезными для здоровья кишечника и иммунитета", - заявил кардиолог.

Также диетологи рассказали о сырах, которые можно есть во время похудения. В этот перечень вошли моцарелла, пармезан, мягкий сыр и фета.

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