Один вид сыра в особенности может быть частью сбалансированной диеты.

Кардиолог Ченг-Хан Чен сделал неожиданное открытие, предположив, что сыр может быть частью диеты, полезной для сердца, если его выбирать с умом, пишет dailygalaxy.com.

Хотя сыр обычно имеет репутацию продукта с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия (оба из которых могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний), есть исключения, которые могут быть полезны при употреблении в умеренных количествах, говорится в публикации

Какой сыр полезен для здоровья сердца

По словам доктора, не все сыры одинаковы. И один вид сыра в особенности может быть частью сбалансированной диеты. доктор Чен рекомендует выбирать моцареллу – в ней относительно низкий уровень насыщенных жиров и натрия.

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"Моцарелла является хорошим источником белка и кальция и даже содержит пробиотики, которые могут принести пользу здоровью кишечника и иммунитета", - заявил врач.

Содержание белка в моцарелле особенно полезно, поскольку белок необходим для построения и восстановления тканей, а также имеет решающее значение для общего состояния здоровья.

Напомним, ранее был назвал один ингредиент в кофе, который улучшит здоровье мозга.

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