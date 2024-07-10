В списке есть пармезан и фета.

Сыр может сильно различаться по калорийности, жирности, а также пищевой ценности. И выбор "правильного" сыра особенно важен для тех, кто хочет соблюдать здоровую диету и при этом сбросить несколько килограммов, пишет shefinds.com.

Диетологи Саурабом Сетхи, Шеннон Амей и Лорен Махесри составили список самых полезных сыров, которые могут помочь вам на пути к снижению веса без ущерба для вкуса.

Самые полезные сыры при похудении

Моцарелла. Благодаря низкому содержанию калорий и натрия, это отличный вариант для тех, кто хочет похудеть, отметила диетолог Махерси.

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Пармезан. Это низкокалорийный сыр с низким содержанием жира, который можно использовать в качестве начинки, не добавляя при этом существенных калорий, рассказал доктор Сетхи.

Творог. Еще один сливочный сыр, который стоит добавить в этот список. По словам диетолога Амей, в нем мало жиров и углеводов, но много белка.

Фета. Еще один низкокалорийный вариант, который придает блюдам вкус и не содержит лишних калорий. Также, как утверждают диетологи, фета богата белком и кальцием.

Напомним, ранее УНИАН назвал 11 продуктов, которые ускоряют старение и вызывают морщины.

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