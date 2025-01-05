Иногда мы не задумываемся над тем, чтобы вытянуть тот или иной электроприбор из розетки или выключить его - но иногда это сохранит деньги в кошельке.

Иногда нам кажется, что оставить тот или иной прибор в режиме ожидания может быть хорошей идеей и удобным способом "экономии времени". Однако эксперты сообщают, что это, в свою очередь, может незаметно расходовать много электроэнергии и увеличивать счета за свет.

Специалисты по энергосбережению рассказали о пяти самых энергоемких приборах, которые "никогда не следует оставлять в режиме ожидания", пишет Express. Их всегда лучше выключить, если вы не собираетесь ими пользоваться прямо сейчас.

Приставки для спутникового телевидения

Спутниковая приставка - казалось бы, бытовое устройство... но многие не осознают, какое влияние этот прибор могут оказывать на счет за электроэнергию.

Видео дня

Эти устройства часто работают "в режиме ожидания", но если оставить их в таком состоянии, они все равно могут потреблять удивительно много энергии. Поэтому лучше задуматься над тем, чтобы выключить приставку из сети.

Компьютеры

Многие могут перевести компьютер в режим ожидания и уйти по делам. Ведь это потом может ускорить вход в систему. Однако это также может незаметно увеличить ваши расходы на электроэнергию. Даже когда ПК не используется, он все равно потребляет энергию в режиме ожидания.

Игровые приставки

Мощные игровые приставки оснащены функциями энергосбережения, но и у них есть свои минусы. Эти устройства часто оснащены переключателем включения/выключения, который переводит их в режим ожидания с низким энергопотреблением.

Однако многие пользователи либо забывают полностью выключить их, либо выключают телевизор, оставляя консоль включенной, что может привести к лишним расходам. По данным экспертов, на игровые консоли приходится около шести процентов расходов на электроэнергию в типичном домохозяйстве. Поэтому важно вынимать провод от приставки из розетки.

Другие советы об электроприборах

Ранее УНИАН сообщал про четыре прибора, которые потребляют много света. "Любой прибор, который остается включенным в розетку, использует электрический ток. Даже в режиме сна или ожидания некоторые устройства продолжают использовать энергию для обновления, подключения к удаленным серверам и записи данных", - пояснил один из экспертов.

Кроме того, мы рассказывали, какие электроприборы не стоит подключать к удлинителям. Ибо это может стать причиной короткого замыкания и пожара. Среди таких приборов — микроволновая печь, обогреватели и так далее.

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