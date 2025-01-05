Иногда нам кажется, что оставить тот или иной прибор в режиме ожидания может быть хорошей идеей и удобным способом "экономии времени". Однако эксперты сообщают, что это, в свою очередь, может незаметно расходовать много электроэнергии и увеличивать счета за свет.
Специалисты по энергосбережению рассказали о пяти самых энергоемких приборах, которые "никогда не следует оставлять в режиме ожидания", пишет Express. Их всегда лучше выключить, если вы не собираетесь ими пользоваться прямо сейчас.
Приставки для спутникового телевидения
Спутниковая приставка - казалось бы, бытовое устройство... но многие не осознают, какое влияние этот прибор могут оказывать на счет за электроэнергию.
Эти устройства часто работают "в режиме ожидания", но если оставить их в таком состоянии, они все равно могут потреблять удивительно много энергии. Поэтому лучше задуматься над тем, чтобы выключить приставку из сети.
Компьютеры
Многие могут перевести компьютер в режим ожидания и уйти по делам. Ведь это потом может ускорить вход в систему. Однако это также может незаметно увеличить ваши расходы на электроэнергию. Даже когда ПК не используется, он все равно потребляет энергию в режиме ожидания.
Игровые приставки
Мощные игровые приставки оснащены функциями энергосбережения, но и у них есть свои минусы. Эти устройства часто оснащены переключателем включения/выключения, который переводит их в режим ожидания с низким энергопотреблением.
Однако многие пользователи либо забывают полностью выключить их, либо выключают телевизор, оставляя консоль включенной, что может привести к лишним расходам. По данным экспертов, на игровые консоли приходится около шести процентов расходов на электроэнергию в типичном домохозяйстве. Поэтому важно вынимать провод от приставки из розетки.
Другие советы об электроприборах
Ранее УНИАН сообщал про четыре прибора, которые потребляют много света. "Любой прибор, который остается включенным в розетку, использует электрический ток. Даже в режиме сна или ожидания некоторые устройства продолжают использовать энергию для обновления, подключения к удаленным серверам и записи данных", - пояснил один из экспертов.
Кроме того, мы рассказывали, какие электроприборы не стоит подключать к удлинителям. Ибо это может стать причиной короткого замыкания и пожара. Среди таких приборов — микроволновая печь, обогреватели и так далее.