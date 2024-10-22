Украинцев призвали экономить электроэнергию: что больше всего 'ест' свет

Отмечается, что многие девайсы много потребляют электроэнергии при длительном использовании.

Энергетики призвали украинцев экономить электроэнергию, ведь из-за похолодания многие начали включать обогреватели. Как оказалось, ежедневно украинцы используют массу приборов, которые потребляют много электроэнергии.

В Министерстве энергетики напомнили, что электрические девайсы создают значительную нагрузку на энергетическую систему, которая и без того сильно страдает от ударов российских оккупантов. Кроме того, из-за них ежемесячные счета за свет только растут.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии:

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электрическая плита (4-8 кВт/ч) – лидер среди бытовых приборов по потреблению электроэнергии. Для экономии лучше пользоваться индукционными плитами или хотя бы использовать энергосберегающие режимы;

масляный радиатор (1,5-2,5 кВт/ч) – один из самых распространенных обогревателей. Он эффективен, но при длительном использовании "съедает" бюджет за счет колоссальных счетов за коммунальные услуги;

электродуховка (1-2,5 кВт/ч) – еще один мощный потребитель, если вы часто что-то запекаете. Современные духовки обладают функцией быстрого нагрева или конвекции, что может сократить время работы и снизить потребление электроэнергии;

кондиционер (0,7-2,5 кВт/ч) – его использование в течении долгого времени может значительно увеличить коммунальные платежи, поэтому рекомендуется использовать вентиляционную функцию;

посудомоечная машина (1-1,8 кВт/ч) и стиральная машина (0,8-1,8 кВт/ч) – чтобы сократить потребление электроэнергии, рекомендуется использовать энергосберегающие режимы и запускать их при полной загрузке;

бойлер (1,2-2,2 кВт/ч) – для экономии рекомендуется установить бойлер на среднюю температуру.

"Ежедневная разумная экономия электроэнергии может существенно сократить нагрузку на энергосистему страны. Доля бытового потребления в общем энергобалансе Украины составляет 30-35%. При условии экономии можно сократить потребление каждого домохозяйства до 30%. Это существенно снизит ежемесячные расходы на свет, а также сознательная помощь энергосистеме страны", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что можно сделать, чтобы экономить электроэнергию:

выбирая бытовые приборы, учитывайте класс энергоэффективности;

ознакомляйтесь с инструкцией по использованию электроприборов;

используйте существующие экономные режимы потребления.

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