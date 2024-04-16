Существуют признаки сильной личности, и маркеры того, что возле вас классный человек.
Первый признак, который свидетельствует, что рядом именно такая личность - от нее вы не услышите сплетен, говорится на hackspirit.com. Второй и третий признаки - человек не выставляет напоказ свое богатство и не размещает слишком много информации о себе в соцсетях.
Как понять, что перед вами классный человек еще 8 маркеров:
- не рассказывает о том, какие добрые дела сделаны;
- не говорит о своих проблемах, чтобы заполучить внимание или сочувствие;
- не раскрывает все свои планы;
- не тратит силы на то, чтобы унижать других;
- проявляет хорошие манеры;
- не боится проводить трудные беседы;
- не держит на людей обиду;
- не ищет одобрения со стороны других.
И 12 признак - классный человек не боится остаться наедине с собой.
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