Отсутствие уважения может выдать язык тела, выяснили журналисты.

Люди, которые интересуются тем, как правильно жить в этом мире, часто также хотят знать, существуют ли признаки, по которым можно распознать неуважительное отношение со стороны какого-то человека.

По мнению психологов, есть 10 явных признаков неуважения, пишет HackSpirit. В частности, вот два из них - человек не поддерживает с вами зрительный контакт (исключением является наличие социальной тревоги или обычная застенчивость); вас постоянно перебивают.

Другие признаки неуважения в отношениях:

человек закатывает глаза, отворачивается или скрещивает руки;

нарушает ваши границы, например, постоянно опаздывает на встречи;

чрезмерная лесть может говорить о том, что человек не уважает вас и пытается манипулировать;

постоянная неконструктивная критика, придирки к тому, что вы делаете;

если человек не проявляет искренний интерес к тому, как вы живете.

По мнению экспертов, есть еще такие признаки неуважения к человеку - кто-то не выполняет то, что обещал; люди избегают конфронтации, благодаря которой теоретически можно решить возникшую проблему и не ухудшить отношения; человек никогда не просит прощения.

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