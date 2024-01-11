Некоторые из этих разрешенных вкусняшек могут вас удивить.

Если ваша цель - похудеть, перекусы могут стать вашим союзником. Хорошо сбалансированные перекусы могут обеспечить вас необходимыми питательными веществами, снизить аппетит и предотвратить переедание при следующем приеме пищи. На самом деле, исследования подтверждают, что распределение калорий в течение дня за счет более легкой пищи во время приема пищи и выделение места для одного-двух перекусов может быть лучшим для пищеварения и метаболизма, чем употребление тяжелой пищи.

Портал EatingWell считает, что все закуски, даже те, которые некоторые считают "плохими", могут вписаться в модель здорового питания. Более того, многие из этих так называемых "плохих" закусок на самом деле полезны, особенно если вы пытаетесь похудеть.

1. Орехи

Люди часто думают, что жирность орехов делает их вредными для здоровья.

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В то же время, согласно обзору 2021 года, опубликованному в журнале Obesity Reviews, увеличение потребления орехов связано с потерей жира и веса. Орехи наиболее известны своими полезными жирами, высоким содержанием белка и клетчатки - питательных веществ, которые помогают чувствовать сытость и сдерживают голод между приемами пищи. Стоит выбирать орехи с самым высоким качеством питательных веществ, такие как макадамия, пекан, грецкий орех, бразильский, фундук и миндаль.

2. Сухофрукты

Как отмечает доктор Бет Старк, зарегистрированный диетолог, сухофрукты богаты необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой, которые способствуют удовлетворению аппетита. При покупке выбирайте сорта без добавления сахара и помните о размере порции. Если вы едите сухофрукты дома, сочетайте их с источниками белка, такими как сыр или орехи, для более длительного контроля аппетита.

3. Чипсы

"Употребление чипсов в качестве закуски во время попыток похудеть может помочь удовлетворить тягу к чему-то хрустящему и соленому", - говорит доктор Дженн Шмидт, зарегистрированный диетолог.

Чтобы повысить питательную ценность чипсов, стоит сочетать их с чем-то вкусным и питательным, например с сальсой или греческим йогуртом. Сальса улучшает вкус и содержит ценные питательные вещества, такие как клетчатка, ликопин, кверцетин и капсаицин, которые могут уменьшить воспаление и способствовать снижению веса, между тем, греческий йогурт добавляет белок, что дополнительно помогает контролировать аппетит.

В то же время стоит выбирать более здоровые виды чипсов, без чрезмерного добавления масла – например, яблочные и различные виды овощных – например, из свеклы или цветной капусты.

4. Крекеры

"Сами по себе крекеры вряд ли помогут надолго насытиться, но сочетание их например с жареным тунцом и яблоком увеличивает фактор сытости, добавляя белок и клетчатку", - говорит Шмидт. Еще одна идея - намазать крекеры хумусом или ореховым маслом, чтобы получить ценный источник белка и полезных жиров, которые могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и обуздать голод.

5. Бананы

Бананы слишком питательны, чтобы их игнорировать, к тому же они являются легким и доступным перекусом. Это богатый источник пищевых волокон и калия, они содержат устойчивый крахмал, тип клетчатки и пребиотик, который улучшает здоровье кишечника, а здоровый кишечник может помочь в долгосрочном управлении весом, согласно обзору 2023 года в Cureus.

6. Сыр

Как говорят диетологи, благодаря высокому содержанию белков сыр переваривается и усваивается медленно, обеспечивая максимальное удовлетворение аппетита. Кроме того, он обеспечивает широкий спектр необходимых витаминов и минералов. Для перекуса его лучше сочетать со свежими овощами, хумусом и несколькими цельнозерновыми крекерами.

Также важно помнить о порциях перекусов. Умный, а не бездумный перекус - это ключ к достижению целей похудения.

Ранее УНИАН писал о преимуществах и недостатках диеты 5/2, которая предусматривает регулярное питание в течение пяти дней в неделю и ограничение потребления калорий до 500-600 калорий в течение оставшихся двух дней.

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