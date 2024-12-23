В 90-е годы эти автомобили считались очень элитными.

В мире 1990-е годы были известны многими вещами, поэтому автомобилестроение тоже не стало исключением в этом вопросе. Со временем некоторые автомобили 90-х годов становятся дороже, поэтому эксперты назвали шесть автомобилей, которые стоят вашего внимания, пишет GoBankingRates.

1993 Toyota Supra MkIV 1993 года

Этот маленький автомобиль имеет много возможностей. По данным MotorTrend, эта модель выпускалась с 1993 по 1998 годы. Сейчас через 30 лет такие машины можно найти на различных сайтах по цене от 14 тысяч долларов 1993 года до впечатляющих 239 900 долларов.

1997 Porsche 911 Turbo S Купе с люком на крыше

Такой автомобиль стоит сейчас 599 900 долларов и имеет редкий океанско-голубой цвет, полностью кожаный салон с отделкой из углеродного волокна, а также 3,6-литровый двигатель. Такая цена на автомобиль в четыре раза дороже, чем стоимость жилья в 1997 году.

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McLaren F1 1998 года

Мало автомобилей 90-х годов стоят 20 млн долларов, однако эта модель выделяется среди них и стоит $20,5 млн. В частности за такую цену был продан один из таких автомобилей в 2021 году. С 627 лошадиными силами и максимальной скоростью 240 миль в час, он был самым быстрым серийным автомобилем в истории в то время.

Однако это была не единственная особенность. Также McLaren F1 имел трехместную кабину с водительским сиденьем посередине, двери-бабочки и кузов из углеродного волокна-монококк.

1995 Ferrari F512 M 1995 года

По словам экспертов, максимальная стоимость этого авто составляет 780 500 долларов. Известно, что эта модель оснащается 4,9-литровым продольно расположенным двигателем, который может выдавать 440 лошадиных сил. Еще интересным фактом является то, что самый дорогой автомобиль, проданный на аукционе Sotheby's в 2022 году, имел не красный, а черный цвет Ferrari.

1993 Jaguar XJ220 1993 года

Такой автомобиль был создан для скорости и это удалось сделать, ведь его максимальная скорость составляла 136 км/ч. Благодаря этому он стал самым быстрым серийным автомобилем в то время, однако в 1995 году этот титул уступил McLaren F1.

По информации Hagarty.com, самая высокая цена за этот автомобиль достигает более 1 млн долларов, а самая низкая составила - 121 373 доллара, последний раз эту модель продали за 466 250 долларов.

1997 Mitsubishi Eclipse

Если вам нравится фильм "Форсаж", то этот ретро-автомобиль из 90-х вам точно придется по душе.

"Этот автомобиль с пробегом 198 000 миль (318 тысяч километров - УНИАН) является идеальной копией гордости и радости Брайана О'Коннера в первом фильме "Форсаж" - хотя его Eclipse 1995 года выпуска. Он имеет такую же покраску, наклейки, колеса Se7en, боди-кит "Блиц", совок на крыше и спойлер APR. Зеленый неоновый комплект подсветки завершает картину, и за чуть менее чем 40 000 долларов вы готовы сказать "Мотор"", - отметили в издании.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер рассказал о запахе в машине, который может свидетельствовать о серьезной проблеме. По его словам, обычно водители чувствуют такие запахи из-за утечки бензина.

Также было названо 5 марок авто, которые имеют наименее надежные двигатели. В этот перечень вошли BMW, Jeep, Mercedes-Benz, Land Rover и Audi.

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