Не стоит вкладывать деньги в автомобиль, который может продолжать опустошать ваш кошелек из-за проблем с техническим обслуживанием или ремонтом.

Покупка автомобиля – это всегда очень ответственный процесс. Сейчас приобрести авто проще, чем это было несколько лет назад – вы можете мгновенно узнать историю автомобиля, введя его идентификационный номер на предназначенных для этого сайтах.

Несмотря на это, многие люди тратят десятки тысяч долларов на автомобили, которые имеют проблемы с эксплуатационными характеристиками и надежностью. Все согласятся, что не стоит вкладывать деньги в автомобиль, который может продолжать опустошать ваш кошелек из-за проблем с техническим обслуживанием/ремонтом или низкой стоимости перепродажи/обмена. Ресурс GoBankingRates назвал американские авто, которые не стоит покупать.

Chrysler 300

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Авто Chrysler 300 занял 6 место в списке "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году" по версии журнала Money Inc. Он "отстает" от конкурентов в технологиях, не работает так хорошо, как другие автомобили в своем классе, и имеет дизайн, который может показаться устаревшим по сравнению с другими новыми моделями.

Кроме того, Chrysler 300 дороже многих своих конкурентов, а запчасти бывает трудно найти.

Buick Encore GX

Buick вошел в список TopSpeed "15 самых ненадежных автомобильных брендов 2023 года" с прогнозируемым рейтингом надежности 54 из 100, согласно анализу Consumer Reports. Encore GX 2023 года был назван одной из худших моделей для покупки.

Среди проблем, упомянутых специалистами, высокие средние затраты на техническое обслуживание из-за проблем с тормозами, двигателем, топливной системой и компонентами выбросов.

Ford Explorer

Эта машина попала в список "Худших автомобилей, внедорожников и грузовиков, которые можно купить в 2023 году" по версии Torque News.

Explorer имеет слишком высокую цену для обычного 3-рядного внедорожника, что делает его "плохим выбором" по сравнению с другими внедорожниками.

"С его проблемами надежности, плохим интерьером и низкой производительностью" Explorer действительно не является конкурентоспособным с другими марками и моделями внедорожников, доступными сегодня", – пишет Torque News.

Dodge Caravan

Этот автомобиль занял первое место в списке автомобилей, которых следует избегать, составленном журналом Money, главным образом из-за низкой производительности и топливной эффективности. Издание Money пишет о "медленном ускорении" Caravan, несмотря на "мощный двигатель", которым он оснащён.

Кроме того, Caravan известен своей низкой экономичностью.

Cadillac XT4 Sport

XT4 Sport попал в список Motor1 "Лучшие и худшие автомобили, на которых мы ездили в 2023 году (пока)". Его отнесли к категории "худших".

В своем обзоре Motor1 отмечает, что нет ни одной веской причины выбирать Cadillac XT4 вместо аналогичных по цене, но более крупных конкурентов – BMW X3, Genesis GV70 и Lexus NX. Среди проблем XT4 упоминались не самый лучший двигатель и тесный салон.

Lincoln Aviator

Lincoln стал одним из авто, попавшим в список самых ненадежных автомобильных брендов по версии TopSpeed с прогнозируемым рейтингом надежности 54/100. Худшими моделями тогда были названы Aviator 2023 и 2021 годов выпуска.

По данным TopSpeed, у Aviator было "более, чем достаточно проблем" – от электроники, системы привода и подвески до рулевой системы, краски, отделки, уплотнений и электрической системы.

Лучшие компактные кроссоверы 2024 года

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Однако далеко не все эти модели рекомендуются к покупке. Британские эксперты назвали лучшие для приобретения компактные кроссоверы 2024 года.

В список вошел, в частности, Kia Sportage пятого поколения. У этого кроссовера необычный дизайн экстерьера и удобный интерьер.

Также эксперты советуют обратить внимание на Nissan Qashqai, который стал серьезным конкурентом для других компактных кроссоверов после обновления. Этот автомобиль имеет удобный интерьер и превосходную информационно-развлекательную систему.

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