По словам известного эксперта по авто, из-за такого запаха могут возникнуть пожары в автомобилях.

Один из самых известных механиков на Youtube Скотти Килмер рассказал, что делать водителям, если они чувствуют определенный запах в салоне своего автомобиля. В своем недавнем видео эксперт предупредил о самой распространенной причине пожаров в автомобилях, подчеркивая, что это, как правило, происходит из-за утечки бензина, пишет Express.

"Вы видели все эти видео с загорающимися автомобилями? Я собираюсь объяснить, почему автомобили загораются и что вы можете с этим сделать. В обычных бензиновых автомобилях пожары обычно возникают из-за проблем с топливом, огонь вспыхивает из-за газа. Если вы едете в машине и чувствуете запах бензина, выясните, откуда он вытекает, и устраните его. Если вы видите, что бензин вытекает из-под машины, немедленно устраните это. Если вы открываете капот и чувствуете запах бензина, устраните его - проверьте, не протекает ли топливопровод", - советует Скотти Килмер.

В издании подчеркнули, что в большинстве случаев пожары в авто возникают из-за разрыва одного из топливопроводов, через который горючая жидкость попадает туда, куда не должна попадать.

Видео дня

Такие случаи характерны для старых автомобилей, резиновые шланги которых постепенно разрушаются, если их не проверять регулярно.

Несмотря на то, что водить такими автомобилями может быть очень опасно, водители, вероятно, первыми почувствуют запах утечки бензина или дизеля, поэтому Скотти советует автомобилистам не рисковать и пройти техосмотр до того, как произойдет неприятный случай.

Если пожар в автомобиле все же произошел, водители должны быть максимально спокойными и действовать быстро, чтобы дым не закрывал им обзор и не попал в легкие.

"Как только это будет безопасно, водители должны остановиться, выключить двигатель, чтобы ограничить дальнейшее распространение топлива, и отойти как можно дальше от автомобиля вместе со всеми пассажирами. Крайне важно, чтобы они не возвращались к автомобилю за любыми вещами, поскольку большое количество топлива создает риск взрыва. Наконец, пассажиры должны позвонить по номеру экстренной помощи или, если их телефон остался в машине, попросить о помощи другого участника дорожного движения", - рекомендуют в Express.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты назвали 5 марок авто с наименее надежными двигателями. В этот перечень вошли BMW, Jeep, Mercedes-Benz, Land Rover и Audi.

Также стало известно, что водители заворачивают в фольгу ключи от автомобиля. Отмечается, что они это делают для того, чтобы уберечь свою машину от краж.

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