По словам экспертов, эти автомобили нуждаются в ремонте чаще, чем другие модели.

Если вы планируете купить новый автомобиль, то не все машины высокого класса могут соответствовать обещаниям относительно надежности, особенно когда речь идет об их двигателях. В частности, когда вы покупаете дорогой бренд, то расходы на обслуживание автомобиля будут выше средних, а если говорить о ненадежном двигателе, то его ремонт может стоить "заоблачных" денег. Поэтому автоэксперты рассказали для издания GoBankingRates о пяти самых известных брендов авто, двигатели которых, являются менее надежными, чем считается.

BMW

Если вы хотите найти в Интернете жалобы на двигатели BMW, то это не займет много времени. Большинство водителей знают, что модели с дизельным двигателем N47 и турбированным двигателем N63 V8 имеют серьезные проблемы с надежностью. В частности они начинаются с выхода из строя цепи ГРМ до чрезмерного потребления масла, в результате чего ремонт и обслуживание обходится дорого.

По информации CarEdge, вероятность того, что BMW будет нуждаться в капитальном ремонте в течение первых 10 лет использования, составляет 45,89%, что на 10,8% хуже, если сравнивать с другими автопроизводителями, которые рассматриваются на сайте.

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Jeep

Обычно Jeep редко считают "роскошным брендом", однако он имеет высокие цены на рынках новых и подержанных автомобилей.

"Созданные для покорения сложных местностей, двигатели Jeep не всегда были такими же надежными, как их внедорожные возможности. По меньшей мере три модели Jeep - Wrangler, Grand Cherokee и Grand Cherokee L - попали в список наименее надежных автомобилей 2024 года по версии Consumer Reports с рейтингом надежности 27, 26 и 23 из 100 соответственно. Среди самых распространенных жалоб на двигатель - частые утечки масла и воды, засорение топливных форсунок и то, что HotCars называет "предсмертным колебанием"", - добавили в материале.

Mercedes-Benz

По словам экспертов, ранее Mercedes-Benz производил автомобили, которые могли служить десятилетиями. В частности до сих пор можно увидеть старые M-B, которые имеют сотни тысяч километров пробега.

"Вы встретите фанатов Мерседеса, которые будут защищать новые модели, говоря, что они не ненадежные, а просто дорогие в обслуживании. Однако нельзя отрицать поломки болтов головки блока цилиндров двигателей M156 V8, используемых в моделях AMG, а также проблемы с балансирным валом и шестерней холостого хода, связанные с двигателями M272 и M273", - объяснили в издании.

Land Rover

Сайт HotCars пошутил об этом бренде так: "Почему два владельца Land Rover не поздоровались на работе? Они уже позавтракали вместе в ремонтной мастерской ранее утром". Это означает то, что индийская компания сменила ориентиры, сосредоточившись на роскоши, а не на качестве.

По словам владельцев, в этих автомобилях возникают проблемы с 5,0-литровыми двигателями V8, среди которых преждевременный износ цепей и натяжных роликов ГРМ, приводящие к дорогостоящему ремонту или замене двигателя.

Также стоит учитывать цену ремонта. По информации RepairPal, средняя годовая стоимость ремонта для всех моделей достигает $1 174 в год, а в среднем владелец Land Rover посещает ремонтную мастерскую примерно 0,7 раза в год для внепланового ремонта.

Audi

"Может показаться, что мы придираемся к немецким производителям. Это не так - инженерное совершенство Audi (а также BMW и Mercedes-Benz) просто не освобождает от проблем с надежностью двигателей", - подчеркивают эксперты.

По их словам, к примеру, недавно Volkswagen решил коллективный иск по устранению дефектов поршней в двигателе 2.0T TFSI, которые были обнаружены в некоторых моделях Audi, которые вызывали чрезмерное потребление масла и серьезные повреждения двигателя.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты рассказали, что делать, чтобы не запотевало лобовое стекло в машине. В частности они советуют использовать пену для бритья, ведь она создает на лобовом стекле полупостоянный барьер, который предотвращает образование капель воды.

Также стало известно, что все больше водителей заворачивают свои ключи от автомобиля в фольгу. Это связано с тем, что повысился риск краж машины, поэтому теперь владельцы стараются быть еще более осторожными.

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