Выберите туфли или босоножки, которые вы бы с удовольствием носили, и пройдите тест.

Чувство стиля - это то, в чем с человеком не поспоришь. Одежда - отличный способ выражения творческих способностей, а идеальная пара обуви связывает все воедино. Существует множество различных ее стилей - от простых и модных до шикарных и элегантных. Взгляните на эти туфли и босоножки и выберите те, которые вам подходят больше всего. Ответы на тест смотрите ниже - ваш выбор расскажет о ваших уникальных чертах характера.

Какие туфли или босоножки вы наденете - психологический тест

Выберите один из предложенных вариантов и читайте ответы на тест:

Вариант 1

Ваша уникальность - в вашей простоте.

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Вам нравятся простые вещи в жизни, вы дорожите традициями, но не боитесь расширять границы и создавать свои собственные. Также вы добиваетесь того, чего хотите, и чаще всего все складывается в вашу пользу. Вы любите, чтобы все было пикантно, но в то же время достаточно контролируемо, чтобы в случае, если ситуация "выйдет из берегов", вы могли вернуть все на круги своя.

Вариант 2

Ваша уникальная черта - это любовь к приключениям, и ваша обувь отражает это.

Вы всегда в движении, и у вас нет времени на то, чтобы прислушиваться к тому, что о вас думают и говорят другие, пусть это будет плохо или хорошо. Вы привносите в жизнь людей энергию и всегда знаете, что сказать, чтобы поднять им настроение. Помните, как говорят: чем больше бант - тем больше личность.

Вариант 3

Вы уникальны в том, что любите жить на грани.

Вас не волнует зона комфорта, потому что у вас ее нет. Окружающие не всегда согласны с тем, что вы делаете или говорите, но они не задают вам вопросов, потому что вы внушаете им чувство страха. Неизвестно, благодаря чему вы зашли так далеко - обуви или таланту, но вас это абсолютно не волнует.

Вариант 4

Вы цените драматизм жизни - в этом ваша особенность.

Вы имеете удивительную способность видеть хорошее в любой ситуации. Вы знаете, что в жизни бывают взлеты и падения, но вы принимаете каждый момент таким, как он есть и более того - делаете его лучшим. Конечно, небольшая склонность к драматизму у вас есть, но вы умеете сбавлять тон, когда это необходимо.

Вариант 5

Уникальность ваша в том, что вы быстро соображаете и остроумны.

У вас есть решение практически для любой проблемы, и если кто-то с вами в чем-то не согласен, то ему придется хорошенько аргументировать свое мнение. Вы - законодатель мод, которому не составляет труда постоять за себя, потому что знаете, что однажды люди все-таки согласятся с вами. А если и нет - то вас это никак не коснется.

Вы также можете пройти тест на характер и узнать свою лучшую черту - достаточно выбрать дизайн ногтей, который вам понравился.

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