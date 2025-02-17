Такой десерт можно приготовить без использования яиц.

Возможно, во время приготовления торта, у вас бывали случаи, когда вы понимали, что забыли главный ингредиент - яйца. Однако рецепт торта "Красный бархат" на вкус так же хорошо и без них, а также имеет характерную мягкую и рассыпчатую текстуру, пишет Express.

Традиционно шоколадно-рубиново-красный бисквит содержит уксус, ведь он вступает в реакцию с содой, помогая торту подняться, а кислотность взаимодействует с какао-порошком.

В то же время версия торта без яиц минимально отличается, ведь их заменителем является яблочный уксус, говорит зарегистрированный диетолог Дженни Нортон.

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"Классический торт "Красный бархат" можно легко приготовить, не полагаясь на молочные продукты или яйца, и он все равно получится мягким, насыщенным и с фирменным оттенком какао. В этой версии все просто и вкусно", - отметила она.

По словам диетолога, те, кто любит более насыщенный пирог, может усовершенствовать рецепт, добавив йогурт.

"Для дополнительной влаги и более насыщенной текстуры добавьте четверть стакана несладкого йогурта на растительной основе (например, соевого или кокосового). Это помогает сохранить пирог мягким и нежным, тем более, что в нем нет яиц", - посоветовала она.

Ингредиенты для торта "Красный бархат"

2,5 стакана / 300 г простой муки;

1,5 стакана / 360 мл растительного молока (лучше всего подойдет соевое или овсяное);

одна ст.л. яблочного уксуса;

1 ¾ стакана / 350 г сахара;

½ стакана / 120 мл нейтрального масла (например, подсолнечного или легкого оливкового);

2 ст.л. несладкого какао-порошка;

1 ч.л. соды;

1 ч.л. разрыхлителя;

½ ч.л. соли;

1 ст.л. ванильного экстракта;

1 ст.л. красного пищевого красителя (или свекольного порошка для натурального варианта).

Способ приготовления торта

Разогрейте духовку до 175°C и смажьте две круглые формы для торта. После чего смешайте молоко и яблочный уксус в небольшой миске и оставьте на несколько минут, чтобы образовалась консистенция, похожая на пахту.

Затем в большой миске взбейте муку, какао-порошок, соду, разрыхлитель и соль. В другой миске взбейте сахар, масло, ванильный экстракт, пищевой краситель и смесь сгущенного молока.

"Постепенно добавляйте влажные ингредиенты к сухим, перемешивая, пока они не смешаются - не переусердствуйте. Равномерно распределите тесто между формами и выпекайте 30-35 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Выньте коржи из духовки и дайте им полностью остыть перед тем, как покрывать глазурью", - советуют в материале.

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