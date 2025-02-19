В Италии такой сэндвич готовят по разным рецептам.

Уже давно существует одно замечательное сочетание продуктов, которое никогда не подводило людей, а именно сыр и хлеб, из которых можно сделать простой, но вкусный сэндвич. Однако если к нему добавить моцареллу, то это уже получится не просто сэндвич, а "моцарелла в кароцци", как говорят итальянцы. Об этом пишет автор материалов о кулинарии Оливия Брия для издания Parade.

Что такое "mozzarella en carrozza"?

С английского mozzarella en carrozza переводится как "моцарелла в карете", что означает сыр моцарелла, который завернут в хлеб. Кулинарная писательница Эмико Дэвис отмечает, что название известного итальянского блюда имеет важное значение.

"Расплавленная свежая моцарелла этого жареного во фритюре сэндвича напоминает вожжи лошади и карету", - объяснила она.

Оливия добавляет:

"Моцарелла в кароцци происходит из Южной Италии, из региона Кампания (вспомните прибрежные города, такие как Неаполь и Сорренто). Многие утверждают, что моцареллу в кароцци можно проследить вплоть до Средневековья, но нет точного происхождения, когда именно было изобретено это блюдо".

По традиции рецепты сырных, хрустящих бутербродов состоят из белого хлеба, молока, яиц, муки и масла для жарки, однако жареный сэндвич с моцареллой готовят по-разному во всех регионах Италии.

"Если вы путешествуете в Рим или Венецию, например, вы можете встретить продавцов бутербродов, которые продают бутерброды с панчеттой и анчоусами. Впоследствии сэндвич эволюционировал и стал подаваться с томатным соусом, как традиционные палочки с моцареллой", - подчеркнула автор материала.

Как приготовить моцареллу в карроцци

Сначала положите нарезанную моцареллу на ломтик хлеба. Также можно добавить к сэндвичу другие продукты, к примеру, ветчину или бекон. После чего накройте бутерброд вторым кусочком хлеба. Отрежьте края хлеба, притрусите сэндвич мукой, взбитым яйцом и панировочными сухарями.

"Обжарьте бутерброд с одной стороны на оливковом масле первого отжима в течение нескольких минут до золотистой корочки. Осторожно переверните и жарьте, пока другая сторона не станет такого же цвета. Переложите на тарелку и дайте немного остыть. Подавайте с соусом маринара и посыпав пармезаном. И последнее, но не менее важное: приготовьтесь заснять лучший сырный трюфель в вашей жизни", - подытожила Оливия.

Другие вкусные рецепты

Ранее диетолог поделилась вкусным рецептом торта "Красный бархат", который прекрасно подходит без яиц, а также имеет характерную мягкую и рассыпчатую текстуру. По ее словам, те, кто любит более насыщенный пирог, может усовершенствовать рецепт, добавив йогурт.

Также эксперты объяснили, когда нужно солить яичницу. Они отмечают, что добавление соли перед приготовлением делает яичницу более приправленной и ароматной.

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