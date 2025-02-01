Также эксперты рассказали, как очистить ткань от свечного воска и шоколада.

После празднования того или иного события или вечеринки на одежде или других вещах могут оставаться пятна. В таких случаях эксперты советуют действовать быстро и использовать правильный метод очистки в соответствии с типом пятна, пишет Mirror, ссылаясь на экспертов по уборке в Mary's Kitchen.

Красное вино

Сначала промокните пятно чистой тряпкой, чтобы впитать как можно больше вина. Посыпьте пятно солью или пищевой содой. Промойте холодной водой и замочите смесью из хозяйственного мыла и перекиси водорода. Затем постирайте как обычно, следуя инструкциям по уходу за тканью.

Жир и подливы

Для этого промокните пятно чистой тряпкой, чтобы избавиться от излишков жира. Посыпьте пятно кукурузным крахмалом или тальком. Смойте порошок щеткой и замочите смесью моющего средства для посуды и воды. После этого постирайте одежду, как обычно.

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Клюквенный соус

Ложкой или ножом уберите излишки соуса, промойте пятно холодной водой, а затем обработайте смесью уксуса и хозяйственного мыла. После чего постирайте, как рекомендовано для ткани.

Свечной воск

Сначала дайте воску застыть, а затем осторожно соскребите его излишки тупым ножом. Затем положите коричневый бумажный пакет или полотенце на восковое пятно, прогладьте бумагу, расплавляя воск на бумаге. В конце постирайте изделие как обычно.

Пятна от шоколада

Соскребите излишки шоколада ножом или ложкой. Промойте пятна холодной водой с обратной стороны ткани. Затем обработайте моющим средством для посуды и водой, после чего постирайте в соответствии с инструкциями.

Чернильные пятна

Подложите под пятно бумажное полотенце. Затем протрите пятно медицинским спиртом. Промокните пятно, пока чернила не впитаются бумажным полотенцем, постирайте изделие, следуя инструкциям по уходу.

Другие советы экспертов

Ранее стало известно, как быстро почистить духовку от нагара. В частности эксперты по уборке советуют использовать в таких случаях лимонное масло, ведь это лучшее натуральное средство для обезжиривания, особенно для очистки духовки.

Также эксперт рассказала, как почистить слив на кухне. Она посоветовала сделать смесь из соли, уксуса и пищевой соды, которая почистит трубы не хуже, чем средства из магазина.

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