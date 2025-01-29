Дипломированный диетолог и основательница The Well Necessities в Нью-Йорке Лиза Хаим раскрыла свой гениальный трюк, как сделать кофе вкуснее без молока и сахара, пишет realsimple.com.
По словам специалиста, много лет назад она переняла этот трюк в гостевом доме в Мэне и с тех пор пользуется им.
Как улучшить вкус кофе - простой трюк
Перед завариванием она просто посыпает кофейную гущу несколькими щепотками молотой корицы. Совсем немного этой специи делает вкус кофе более насыщенным и менее горьким.
Помимо улучшения вкуса, эта специя также полезна для здоровья.
"В некоторых исследованиях было показано, что корица снижает резистентность к инсулину, то есть скачок сахара в крови после употребления углеводсодержащих продуктов был ниже при употреблении корицы, - заявила диетолог. - Хотя это важно отметить для диабетиков, это также может быть важно для тех, кто пытается сократить потребление сахара".
По словам специалиста, корица также является источником марганца, кальция, железа и витамина К. Кроме того, исследования показывают, что корица может помочь с когнитивной функцией, что делает ее идеальным способом начать напряженное утро.
Напомним, ранее кардиологи назвали самый вредный вид кофе.